Aos 95 anos, ator Dick Van Dyke impressiona com exercícios: ‘Ansioso pelos 100’

O ator Dick van Dyke, de 95 anos, mostrou que ainda tem muita saúde e compartilhou um trecho de seu treino que faz diariamente em casa. Durante a entrevista, ele ainda garantiu que irá chegar aos 100 anos.

Astro de 'Mary Poppins' (1964), Dick também é cantor e dançarino e já participou tanto de produções de Hollywood quanto da Broadway. No vídeo em que aparece se exercitando, ele está no quintal de sua casa em Malibu, nos Estados Unidos, e falou que treina todos os dias: "Eu tenho 95 anos. E muitos dos meus amigos não conseguem fazer isto. Então, todos os caras velhos aí, escutem, estou lhes dizendo: vocês podem seguir por muito tempo. Ainda estou dançando! E cantando", declarou.

Ele contou que recebeu proposta da produção de 'O Retorno de Mary Poppins' (2018), três opções de coreografia para gravar uma sequência de dança: "Escolhi a mais difícil delas. Tinha que provar que poderia fazer isso", disse ele. Também revelou sentir falta de seus trabalhos por conta da pandemia da Covid-19: "Eu sabia que gostava de me apresentar, mas não sabia quanto gostava disso até este ano. Faria qualquer coisa agora para subir ao palco", desabafou.

"Estou ansioso pelos 100 anos. George Burns chegou lá, e eu vou chegar também", acrescentou.

Além de 'Mary Poppins', Dick também é conhecido por estrelar em filmes como 'O Calhambeque Mágico' (1968), 'Uma Noite no Museu' (2006), além de seus programas 'The Dick Van Dyke Show' (de 1961 a 1966), 'The New Dick Van Dyke Show' (de 1971 a 1974) e 'The Van Dyke Show' (1988).