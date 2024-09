Anúncio de Helder Barbalho no Rock in Rio sobre festival em Belém gera expectativa entre paraense

A expectativa em torno do anúncio do governador do Pará, Helder Barbalho, que está na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, onde deve anunciar o Festival Amazônia para Sempre, é grande. O chefe de estado ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho, foi flagrado minutos antes, na tarde deste sábado (21/09), conversando com empresários envolvidos no projeto.

O festival, previsto para celebrar a diversidade da região amazônica, que será anunciando por Helder, é um desdobramento do renomado Rock in Rio e chega em um ano marcante, no qual Belém será sede da COP 30.