Anitta responde críticas e diz que não fez uma, mas duas tatuagens nas partes íntimas

A cantora Anitta, de 27 anos, não sai da mídia, seja quando o assunto é música ou quando é polêmica envolvendo sua vida pessoal. Funkeira soltou novas revelações polêmicas sobre a sua intimidade e contou que fez, não uma, mas duas tatuagens nas partes íntimas.

Em um papo descontraído na presença do pai, Mauro Machado, mais conhecido como o Painitto, no reality “Ilhados”, a cantora revelou que fez primeiro uma tattoo na “pepeca”.

“Decidimos fazer uma tatuagem na pepeca. Aí, de repente, eu pensei: e se isso que eu fiz aqui, eu tenho atrás? Ia ser curioso. Aí eu falei: ‘Pai, se eu fizer uma tatuagem no meu c*?’. E ele falou: ‘Porr%, se você aguentar uma tatuagem no c*... E eu decidi tatuar o c*”, contou ela, aos risos.

Essa não é a única declaração polêmica da Poderosa no reality. No segundo episódio, ela revelou detalhes picantes da sua intimidade e contou que já fez sexo com outras sete pessoas. “Qual o máximo de pessoas que você já pegou em um sábado e um domingo?”, perguntou a influenciadora digital e atriz Gabi Lopes.

“Eu namorei uma pessoa que gostava muito de várias situações acontecendo ao mesmo tempo, de chamar vários casais. Então, teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais”, responde Anitta, sem revelar o nome do então namorado.

Após ter viralizado na internet um vídeo onde ela aparece retocando uma tatuagem no ânus, ela resolveu revelar o significado da tatoo. As imagens não mostram o que Anitta escreveu na região, mas, segundo informações do site Metrópoles, a cantora teria escrito “I luv u“, o que quer dizer “eu amo você“, em inglês. Ainda segundo o site, a cantora ainda teria tatuado uma flor na vagina.

Em sua rede social no Twitter, Anitta explicou que decidiu tatuar o local inusitado, pois não tinha mais espaço em outros lugares do corpo. A tatuagem íntima da cantora chocou os fãs e seguidores da rede social, que ficaram espantados com a coragem da famosa.

“Eu acho que já vi de tudo nessa vida…. Anitta fazendo tatuagem no C*”, escreveu um internauta no Twitter, após deparar com o local íntimo que a cantora escolheu para realizar a tatuagem.