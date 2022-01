Anitta beija participante no palco do "Domingão com Huck"

A curiosidade do brasileiro é sobre os crushes da Anitta. Como a cantora aproveita bastante a vida de solteira, ela não economizou no palco do Domingão com Huck. Neste domingo, 16, a artista estrelou o quadro “Um Crush para Anitta” e tacou um beijão em um dos participantes.

VEJA MAIS

O quatro levou três pretendestes que conheceram Anitta às cegas. No fim ela escolheu o alagoano Hugo Novaes. A cantora precisou dar um beijão no palco do programa.

Giovanna Lancellotti, Pocah e Juliette foram as amigas que opinaram sobre os pretendes.

O primeiro eliminado foi Matheus e por fim Bruno.

SOBRE HUGO

Anitta é bem preparada para a paquera.

"Podemos ir para algum lugar. Onde você mora?", questionou a artista. "Sou de Maceió, mas estou por aqui no Rio de Janeiro", explicou Hugo.

"Então vamos aproveitar que você está na cidade, né?", brincou a artista.

"Meu Deus, essa minha amiga é muito louca", brincou Luciano Huck ao ver a cena.

Já se acostuma porque são muitos shows e você precisa me acompanhar", disse Anitta após apresentação.

Hugo é Poeta Digital e Compositor, no seu perfil no Instagram ele compartilha sua rotina, principalemnte a de treinos.

Na rede social, Hugo já bateu a marca de 150 mil seguidores.