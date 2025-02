Andressa Urach grava com Morena GG e toma leite materno: 'A mamãe deu leite para a mamãe'

A “Rainha do Conteúdo Adulto”, Andressa Urach, surpreendeu novamente seus fãs ao anunciar seu mais novo material do perfil. A atriz utilizou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre o novo conteúdo, que será uma parceria com Maria Pertuzzatti, conhecida como MorenaGG, a primeira Big Beautiful Woman (BBW) – Mulher Grande e Linda – do Brasil.

Na gravação, Andressa se aventurou pela primeira vez com uma mulher que pesa mais de 140 kg e atendeu a um dos pedidos mais frequentes dos fãs: o fetiche por leite materno. MorenaGG, que é mãe recente, expressou “prazer” em participar do projeto, dizendo: “A mamãe deu leite para a mamãe.”

“Dessa vez, gravei com uma mulher de mais de 140 kg, atendendo a um dos fetiches mais pedidos por vocês: o fetiche por leite materno”, disse Andressa.

Fetiche por leite materno

O fetiche por leite materno, conhecido como lactofilia, envolve a excitação sexual associada ao ato de sugar ou ver sair leite dos seios de mulheres lactantes. Esse fetiche pode ser mais comum entre homens e geralmente se manifesta quando uma parceira engravida e começa a produzir leite. Vale lembrar que a lactofilia não deve ser confundida com o ato normal da amamentação, que é um processo natural e essencial para o desenvolvimento dos bebês.