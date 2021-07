André Marques se declara para Carol Peixinho: ‘A namorada perfeita’

O apresentador do “No Limite”, André Marques, usou seu Instagram para homenagear Carol Peixinho, a eliminada da semana do reality show. O comunicador compartilhou um clique ao lado dela e a encheu de elogios na legenda do post. As informações são da Quem.

"Acho que uma das mulheres mais fodas que já conheci. Linda, guerreira, forte, sem frescura e sem 'mimimi'. Carol, obrigado por topar nosso desafio! Você é incrível! Se um dia eu for pai, queria uma filha como você! Você é a amiga perfeita, a namorada perfeita, mulher perfeita e tudo que você quiser ser. Porque você decide e o mundo é seu! Voa… ou melhor, nada, Peixinho. Obrigado. Deus cuide do seu caminho, amiga linda", escreveu André.

Nos comentários, alguns fãs ficaram empolgados com a mensagem e começaram a “shippar” o apresentador, recém-solteiro, com Carol. "Formariam um belo casal", disse um. "Meu Deus, já estou shippando muito vocês dois. Pode?", perguntou outro. "Hum, 'namorada perfeita'? Sei, viu, sr. André", insinuou mais um.