Ana Maria Braga tranquiliza fãs após ser internada em decorrência de um acidente doméstico

Durante a manhã desta segunda-feira (25), a apresentadora Ana Maria Braga não comandou o ‘Mais Você’, pois precisou se afastar após sofrer um acidente doméstico no último domingo (24). Mesmo em observação no hospital paulistano Beneficência Portuguesa, ela utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Estou bem”, escreveu nos stories do Instagram e compartilhou uma foto, no qual ela aparece comandando o programa matinal.

Mudanças

Para que a apresentadora se recuperasse em repouso e tranquila, o programa foi apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete. Ele explicaram o afastamento de Ana Maria Braga ao vivo para os telespectadores.

“A Ana levou um tombo em casa ontem, mas felizmente está tudo bem e ela fez questão de mandar um recado pedindo pra que a gente explicasse tudo muito bem”, iniciou Fabricio, explicando que ela precisou fazer exames mais detalhados.

“Ela caiu na cozinha. Sabe como é, chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas. E, nesse momento, ela bateu a cabeça. Com isso não se brinca. Mas ela está bem, está lá só em observação”, completou Thalita. “Ela não fraturou nada, não se cortou, mas está com um pouco de dor. Era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia para investigar”, concluiu Fabrício.