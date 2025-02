Alane Dias simboliza o encontro dos rios em look para o último ensaio da Grande Rio na Sapucaí

O encontro dos rios, um fenômeno comum na região amazônica, inspira o figurino de Alane Dias para o último ensaio técnico da Grande Rio, que acontece neste domingo (23/02), na Marquês de Sapucaí. A musa da escola de samba escolheu um vestido com gola que mistura duas tonalidades para representar os afluentes. Esse tema está diretamente relacionado à sua vivência no Pará e também ao samba-enredo da agremiação, intitulado “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

"Este look representa a força e a grandiosidade da natureza do meu estado. A ideia foi criar algo que simbolizasse a fusão dos rios, que têm grande importância na vida dos paraenses. É uma homenagem à minha terra. Sou muito conectada à minha história e faço questão de exaltar isso sempre", afirma a atriz.

Alane Dias. (Foto: João Pedro Aranha)

A stylist Aline Dias, responsável pelo visual, explica que materiais naturais e comuns da região foram utilizados para criar as cores do traje.

"De um lado, usamos o patchouli, uma planta de tonalidade bege, muito popular no Pará e que também faz parte do samba-enredo da Grande Rio. Já do outro, escolhemos o tururi, uma fibra natural de cor amarronzada, muito utilizada no estado. Enquanto o patchouli é mais conhecido pela produção de essências, o tururi, por ser mais espesso, é voltado para o artesanato", detalha.

Com design de Phelipe Egon, o look é totalmente natural, sem passar por tingimentos artificiais. A fantasia encerra a maratona de pré-Carnaval de Alane, que fez questão de transmitir mensagens por meio de seus figurinos, priorizando materiais reciclados e com mão de obra local paraense.

Alane Dias. (Foto: João Pedro Aranha)

"Ter pessoas que conhecem profundamente minha cultura foi essencial. Todas as minhas produções refletem um pouco dos nossos costumes e valores. Me sinto muito honrada em poder representar minha terra nesta festa tão maravilhosa", afirma.

Na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março, a artista fará sua estreia no desfile oficial no sambódromo. O desfile da Grande Rio promete explorar os mistérios das águas paraenses.