Alane Dias brilha em ensaio da Grande Rio com look de relógios reciclados

A paraense Alane Dias, musa da Acadêmicos do Grande Rio, compartilhou em suas redes sociais o look escolhido para o último ensaio de quadra da escola de samba, realizado nesta terça-feira (18/02). A produção faz referência à contagem regressiva para o desfile na Sapucaí e foi composta por um top de frente única com gola alta e uma microssaia, ambos adornados com quase 400 relógios de pulso reciclados. O material foi coletado em relojoarias do Pará, Estado que será homenageado pela tricolor de Duque de Caxias no Carnaval de 2025.

“A contagem regressiva para o grande dia já começou, e cada segundo nos aproxima do momento de celebrar o Carnaval e exaltar a cultura do Pará na maior festa do mundo”, escreveu Alane da publicação feita no Instagram.

A criação do visual foi assinada por Aline Dias, mãe da bailarina e ex-BBB, em parceria com Davi Azevedo.

Segundo Aline, a ideia foi reforçar a expectativa para o grande dia, além de dar continuidade ao conceito de sustentabilidade, utilizando materiais reciclados.

A proposta também se estendeu aos acessórios da musa, que usou relógios em brincos e braceletes. Já a tradicional flor, que vem sendo utilizada como um amuleto ao longo dos ensaios, apareceu presa aos pulsos da atriz. Alane fará sua estreia na Marquês de Sapucaí no desfile da Grande Rio, que acontecerá na terça-feira (4).