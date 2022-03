Alain Delon se despede dos fãs em post nas redes sociais antes de eutanásia

O ator francês Alain Delon, considerado uma lenda do cinema, que decidiu acabar voluntariamente com sua vida por meio da eutanásia, começou a se despedir dos fãs em post no seu perfil no Instagram.

"Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio, espero que futuros atores possam encontrar em mim um exemplo não só no local de trabalho mas na vida de todos os dias entre vitórias e derrotas. Obrigado Alain Delon", postou ele.

Vivendo na Suíça, onde a eutanásia é legalizada, na semana passada, Alain escreveu que já havia tomado sua decisão.

"Tomei minha decisão há muito tempo, acho que minha vida tem sido linda, mas também muito difícil. Nunca gostei de envelhecer, todas essas dores e dificuldades que tenho que enfrentar diariamente me deixam imóvel diante de tudo...", compartilhou nas redes.

Saúde fragilizada

Em novembro do ano passado, o ator completou 86 anos e, em 2019, sofreu um duplo AVC. Apesar de estar se recuperando, ainda precisa do apoio de uma bengala para andar. Em janeiro de 2021, perdeu sua ex-mulher, a também atriz Nathalie Delon, aos 79 anos, vítima de câncer no pâncreas.

Considerado uma lenda viva do cinema, Alain Fabien Maurice Marcel Delon ficou conhecido internacionalmente com o filme "O Sol por Testemunha" (1960), quando tornou-se um dos atores mais proeminentes da Europa e símbolo sexual nas década de 60 e 70.