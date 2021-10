CCXP Worlds 21 abre inscrições para concurso de cosplay

Local onde acontecem os encontros mais inusitados entre personagens da cultura pop, o Concurso Cosplay abriu inscrições nesta quinta-feira, 7, para a edição da CCXP Worlds 21. Os interessados em participar têm até o dia 21 de outubro para mandar seus dados, junto com as fotos do cosplay e vídeos da performance pelo site oficial da CCXP Worlds 21, que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, de forma totalmente virtual.

Assim como no ano passado, o concurso será dividido em duas etapas. A classificatória será online e contará com a participação do público, que poderá votar nos seus cosplays preferidos entre os dias 25 de outubro e 4 de novembro. Já a final acontece de forma presencial com nove finalistas, no palco da CCXP Worlds 21, no último dia de evento, 5 de dezembro. Novamente, o concurso acontecerá sem plateia e seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

"Um dos momentos mais aguardados pelos fãs da CCXP é descobrir o que cosplayers trouxeram de novidade para a edição, seja nos figurinos ou nas apresentações. A cada ano, a competição fica mais difícil para o corpo de jurados. Acreditamos que fazer cosplay é personificar a sua paixão por filmes, games, HQs, séries, livros, desenhos, novelas. Todo ano esse palco é uma grande celebração, seja para quem estiver concorrendo no concurso ou torcendo de casa", diz Marcelo Forlani, sócio-fundador do festival, por meio de nota.

A competição contará com um time de jurados especializados no tema, que será divulgado em breve. O vencedor do prêmio principal, o título de "Master Cosplay" da CCXP Worlds 21, levará um par de ingressos Full Experience da CCXP22 (R$ 24.000, o par). As outras premiações são para as categoria "Best Costume", que vai garantir um par de ingressos Epic para a CCXP22 (R$ 4.000, o par), e a categoria "Best Performance", que ganhará um par de ingressos de quatro dias para a CCXP22 (R$ 2 360, o par).

Além disso, de olho na interação, os espectadores da CCXP Worlds 21 poderão participar da transmissão com a brincadeira "Cosplay de Armário", diretamente de casa. Com looks improvisados, a ideia é que os fãs transformem aquele cabo de vassoura em sabre de luz, uma camiseta em capacete e até onde a imaginação de cada um permitir.

Por fim, a organização destaca que para participar do Concurso Cosplay, o interessado não precisa comprar ingresso para a CCXP Worlds 21.