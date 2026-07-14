Cartolouco se manifesta após ser denunciado por agressões a ex-namoradas

Influencer diz que foi inocentado pela Justiça de uma das acusações feita pela ex

O influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 14, negando as acusações de violência física e psicológica. As denúncias foram feitas por ex-namoradas em reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo.

No pronunciamento, Cartolouco afirmou que a matéria do programa apresentou uma versão incompleta dos fatos. Ele também questionou informações divulgadas pela reportagem.

"Não tem como eu ficar quieto mais pelas acusações que eu recebi", declarou o influenciador ao iniciar sua fala. Ele prometeu apresentar seu lado da história.

Contestação de Processos Anteriores

Cartolouco mencionou que uma das mulheres ouvidas pelo programa, Gabriela Augusto, já havia feito acusações semelhantes. Elas eram parte de um processo aberto em 2023.

Segundo o influenciador, a Justiça o inocentou neste caso em setembro de 2024. Ele contestou o Fantástico, que afirmou que as denúncias de duas ex-namoradas não haviam chegado à Justiça.

"As queixas chegaram sim na Justiça, e eu fui inocentado", reforçou. Ele também exibiu mensagens de Gabriela após o processo, sugerindo que o contato continuou.

Para o influenciador, esses contatos posteriores demonstrariam que a relação prosseguiu. "Se eu fosse esse monstro que estão tentando me colocar, nada disso teria acontecido depois", disse.

Sobre o Processo Atual

Referindo-se ao processo atual, em que se tornou réu por agressão física e violência psicológica contra outra ex-namorada, Cartolouco afirmou que não poderia comentar detalhes.

A orientação para o silêncio partiu de seus advogados. Ele, no entanto, declarou: "Não posso comentar mais nada sobre ele, mas poderia falar muita coisa também."

"Eu nunca fugi da Justiça e também não vou. Eu vou responder de peito aberto até o final", complementou em seu vídeo nas redes sociais.

Imagens Exibidas pelo Fantástico

O caso atual, que resultou na abertura do processo, envolve imagens de câmeras de segurança. O Fantástico exibiu um episódio em que Cartolouco teria encostado um cigarro aceso na orelha da então namorada.

Em seguida, as imagens mostram ele dando um tapa no rosto dela. O episódio ocorreu durante uma discussão em uma rua de São Paulo, segundo a reportagem.

A ex-namorada relatou um relacionamento de pouco mais de nove meses, marcado por ofensas, violência psicológica e agressões físicas. O programa também ouviu outras duas ex-companheiras que citaram episódios semelhantes.

Motivação do Pronunciamento

Cartolouco finalizou seu pronunciamento explicando a motivação do vídeo. "Esse vídeo aqui jamais vai ser feito, ou foi feito, para deslegitimar a causa, a luta, de maneira alguma."