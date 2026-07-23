Carolina Dieckmann diz que raspar a cabeça para novela trouxe prejuízo à carreira

A atriz Carolina Dieckmann revelou detalhes sobre a icônica cena em que sua personagem, Camila, raspa a cabeça na novela "Laços de Família". Segundo a artista, a decisão de cortar os cabelos para a sequência do tratamento contra um câncer não resultou em cachê extra e ainda prejudicou contratos publicitários.

Exibida em 2000, a cena de "Laços de Família" eternizou a personagem. Durante uma participação no programa Pod_i, da GloboNews, Dieckmann afirmou que não recebeu qualquer valor adicional pela transformação. "Não ganho um centavo a mais para raspar a cabeça. Nada! Nem um presentinho", declarou a atriz.

Ela explicou que algumas campanhas publicitárias deixaram de ser realizadas porque as empresas "não podiam vincular a imagem de um produto a uma pessoa doente". Este cenário contrariou a crença popular da época de que haveria algum tipo de compensação financeira.

Rejeição e a virada do público após cena de Camila

Carolina Dieckmann também relembrou a forte rejeição que a personagem Camila enfrentou no início de "Laços de Família". O público não aceitava o envolvimento de Camila com Edu, papel de Reynaldo Gianecchini, que era namorado de sua mãe, Helena (Vera Fischer).

A repercussão negativa preocupou a atriz, que procurou o autor Manoel Carlos para expressar sua apreensão sobre a reação do público quando Camila ficasse doente. No entanto, o autor acreditava que a percepção mudaria com o avanço da história.

E foi exatamente o que aconteceu. "Depois que eu raspei a cabeça e comecei a sair careca nos lugares, era só abraço, beijo e carinho do público. Parecia que eu não tinha feito nada", concluiu Carolina Dieckmann sobre a mudança na interação com o público.