Carnaval de Belém tem desfile de escolas de samba dos grupos 1, 2 e de Avaliação na Pedreira

O Carnaval não é somente uma grande festa com eventos variados pelo Brasil afora, pois tem a singularidade de servir de espaço para que comunidades de bairros de uma cidade possam expressar tudo que faz parte do dia a dia, no real e no imaginário, de quem vive nesses redutos urbanos. Por isso, o desfile das escolas de samba do 1º Grupo, do 2º Grupo e do Grupo de Avaliação do Carnaval de Belém 2025, a ocorrer com entrada gratuita nesta sexta (21), no sábado (22) e no domingo (23), na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, tem esse tom social único de uma capital incrustrada em plena realidade amazônica.

Isso tudo ocorrendo no ano em que as atenções do mundo se voltam para a Cidade de Belém, que em novembro deste ano sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). Assim, a temática ambiental em relação com aspectos da vida nos bairros será expressa nos enredos das agremiações.

Nestas sexta-feira (21), a partir das 20h, começará o desfile das escolas do 2º Grupo, e a primeira a se apresentar ao público será a Real Sociedade Cultural Carnavalesca Portela, com o enredo “Waiatoré - Um Brado de Luta pela Amazônia”. Logo depois, virá o Grêmio Recreativo Cultural Universidade do Samba Nação Rubro Negra, por volta das 21h, com o enredo “Oca de Cimento, Onça de Papel. O Progresso do Carrasco”. Uma outra atração na Passarela do Samba será a Associação Sociocultural e Carnavalesca Guerreiros do Samba e do Amor, a partir das 22h, apresentando “Amazônia: a Floresta Pede Socorro, Guerreiros Unidos pela Vida!” .

Em seguida, será a vez da Associação Carnavalesca A Grande Família, com desfile previsto para as 23h15, e o enredo “Tenha Fé”. Ainda na noite do 2º Grupo, desfilarão a Associação Carnavalesca Nova Mangueira (“Das Águas do Xingu e do Amazonas nasce o nosso Festival. É o Encontro das Águas o Nosso Carnaval”), o Grêmio Social e Recreativo Escola de Samba Habitat do Boto, a Associação Carnavalesca Coração Jurunense (“O Culto às Celebrações Festivas da Nação Jurunense”) e a Associação Carnavalesca Alegria Alegria (“COP 30: Um Pacto Pela Amazônia, Um Pacto Pela Vida”).

No sábado (22), o público vai conferir o desfile das escolas de samba do 1º Grupo, a partir das 21h. Vão se apresentar a Agremiação Carnavalesca Caprichosos da Cidade Nova (“Da Flor do Ananin Surge a Cidade pré-Próspera”), a Escola de Samba Mocidade do Bengui (“Da Rádio à Televisão, Brincando com a Emoção”), a Escola de Samba da Matinha (“Essa Mata Também é Minha”), a Associação Carnavalesca Xodó da Nega (“A Serpente no Asfalto Pelas Ruas de Belém”), o Grêmio Recreativo Cultural Social Guardiões do Samba (“Amazônia do Caos Ao Renascimento Repleto e Precioso”), a Associação Carnavalesca Império Jurunense (“Mbarayo, Terra da Encantaria. O Império de Giovanni Gallo”) e a Associação Carnavalesca Cacareco (“Akuandubai Um Toque de Harmonia Entre os Povos”).

Já neste domingo (23), a partir das 19h, ocorrerá o desfile das escolas de samba do Grupo de Avaliação. São elas: o Grêmio Recreativo Escola de Samba Rosa da Terra Firme (“Rui do Carmo, o Poeta Cabano”), a Sociedade Cultural do Pará Escola de Samba Embaixadores Azulinos (“Pará, Obra Prima da Amazônia”), a Associação Carnavalesca Mocidade Botafoguense (“Pará, Um Paraíso da Amazônia”) e o Grêmio Recreativo Beneficente Carnavalesco Parangolé do Samba (“Amazônia, Um Grito de Alerta pela Preservação”.

Fé

Os moradores do bairro do Telégrafo com suas histórias de vida serão representados na Avenida do Samba pela escola A Grande Família, presidida por Theo Pérola Negra, 76 anos de idade, dos quais 60 dedicados ao samba. Participando dos desfiles de Carnaval de Belém desde 1973, a Grande Família leva para a Aldeia Amazônica o enredo “Tenha Fé’.

A escola se apresentará com um Pede Passagem “Iluminação Espiritual”, uma Coluna “Fé Sacralizada”, o carro alegórico “Fé no Futuro do Carnaval” e mais cinco alas, com destaque para a Amigos da Escola. Serão 350 brincantes na Avenida, e a agremiação vai homenagear personagens importantes da escola. Haverá diversos destaques, entre fantasiados e personalidades da Grande Família.

“Eu desfilo pela Grande Família há quase 40 anos. O enredo de 2025 retrata a fé humana como um sentimento que norteia todas as realizações a que nos propomos, desde o autoconhecimento, a relação energética com a vida, passando pela fé institucional, a fé dos povos africanos, a fé sacrificada, a dicotomia entre o bem e o mal, o pecado e a virtude, até chegarmos à fé na alegria que se faz presente em todos os carnavais que a escola já realizou”, enfatiza Theo Pérola Negra.

Ele diz que, apesar das dificuldades, a escola se mantém como parte do Carnaval de Belém. “Como forma de honrar o compromisso de nosso patriarca dr. Vitor Hugo Cunha; esta é a motivação da diretoria e brincantes da escola”, arremata o presidente Theo.

Resistência cultural

A escola de samba Xodó da Nega, do bairro da Cremação, prestará homenagem aos promesseiros da Corda do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no enredo 2025 intitulado “A Serpente no Asfalto Pelas Ruas de Belém”. Como repassa a porta-bandeira e diretora da agremiação, Nadja Graciosidade, filha de Alberto Cantanhede, o Careca, presidente do Xodó, a escola com 35 anos de história teve esse enredo definido a partir de uma pesquisa de mestrado de uma estudante da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O Xodó vai desfilar na Aldeia Amazônica com oito alas, 1 mil brincantes, um Pede Passagem e um carro alegórico. A escola terá dez destaques na apresentação. “Eu acredito que vale a pena o público conferir o desfile das escolas na Aldeia neste final de semana pelo fato da resistência e superação das agremiações em manter o Carnaval diante das dificuldades, motivadas pelo compromisso com a cultura”, afirma Nadja Graciosidade.

A apuração dos três dias de desfile ocorrerá na segunda-feira (24), a partir das 18h, na Aldeia Amazônica. As duas primeiras escolas do 1º Grupo subirão ao Grupo Especial. As vencedoras do 2º Grupo vão para o 1º Grupo, e as primeiras colocadas no Grupo de Acesso assumirão vagas no 2º Grupo. As Diretrizes do Carnaval estabelecem que em 2026 os grupos terão oito escolas em cada um. Trinta e dois jurados irão apreciar, agora, os quesitos bateria, alegoria, samba-enredo, fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, evolução, comissão de frente e porta-estandarte. Cada agremiação terá 50 minutos de apresentação.

“Estamos chegando à reta final da programação confiantes e na certeza de que a Prefeitura de Belém realizou um grande Carnaval e que em 2026 alcançaremos índices mais altos com total apoio da Prefeitura de Belém”, disse Aiuá Queiroz Reis, superintendente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém.

