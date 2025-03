Carnaval Belém 2025: Saiba como acompanhar os desfiles gratuitos na Aldeia Amazônica

O Carnaval de Belém 2025 promove uma fusão entre tradição cultural e consciência ambiental, com desfiles gratuitos de escolas de samba nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23), na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. Em ano marcado pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que Belém sediará em novembro, os enredos das agremiações destacam a relação entre a vida urbana e a preservação da Amazônia.

Programação dos desfiles do Carnaval de Belém 2025

Sexta-feira (21) – 2º Grupo (a partir das 20h)

20h: Real Sociedade Cultural Carnavalesca Portela – “Waiatoré - Um Brado de Luta pela Amazônia”

21h: Universidade do Samba Nação Rubro Negra – “Oca de Cimento, Onça de Papel. O Progresso do Carrasco”

22h: Guerreiros do Samba e do Amor – “Amazônia: a Floresta Pede Socorro, Guerreiros Unidos pela Vida!”

23h15: A Grande Família – “Tenha Fé”

Demais escolas: Nova Mangueira, Habitat do Boto, Coração Jurunense e Alegria Alegria (com temas ligados à Amazônia e COP 30).

Sábado (22) – 1º Grupo (a partir das 21h)

Caprichosos da Cidade Nova: “Da Flor do Ananin Surge a Cidade pré-Próspera”

Mocidade do Bengui: “Da Rádio à Televisão, Brincando com a Emoção”

Escola da Matinha: “Essa Mata Também é Minha”

Xodó da Nega: “A Serpente no Asfalto Pelas Ruas de Belém”

Guardiões do Samba: “Amazônia do Caos Ao Renascimento Repleto e Precioso”

Império Jurunense e Cacareco completam a noite com enredos sobre cultura e harmonia.

Domingo (23) – Grupo de avaliação (a partir das 19h)

Rosa da Terra Firme: “Rui do Carmo, o Poeta Cabano”

Embaixadores Azulinos: “Pará, Obra Prima da Amazônia”

Mocidade Botafoguense: “Pará, Um Paraíso da Amazônia”

Parangolé do Samba: “Amazônia, Um Grito de Alerta pela Preservação”

Destaques das agremiações

A Grande Família: Fé e resistência no Telégrafo

Com 350 brincantes, a escola liderada por Theo Pérola Negra (76 anos) apresenta o enredo “Tenha Fé”, celebrando a fé como força motriz da vida. O desfile inclui o carro alegórico “Fé no Futuro do Carnaval” e alas como “Iluminação Espiritual”.

Xodó da Nega: Homenagem aos promesseiros do Círio

A escola da Cremação, com 35 anos de história, traz o enredo “A Serpente no Asfalto Pelas Ruas de Belém”, inspirado em pesquisa da UFPA. Com 1 mil brincantes, o desfile reforça a resistência cultural amazônica.

Apuração e regras

A apuração ocorre na segunda-feira (24), às 18h, na Aldeia Amazônica. As escolas melhores avaliadas sobem de grupo (do 2º para o 1º Grupo, por exemplo), com critérios como bateria, fantasia e harmonia. Cada agremiação tem 50 minutos para se apresentar.