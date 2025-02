Carnaval 2025: Cametá vai ferver com mistura de ritmos a partir desta sexta (28)

Em pleno nordeste do Pará, foliões paraenses e de outros estados brasileiros poderão desfrutar de uma programação singular e com todo o clima da Amazônia: o Carnaval Multicultural do município de Cametá, que reúne elementos regionais, a tradição do desfile de escolas de samba e shows com artistas locais e nacionais (Detonautas, Ana Castela, Pixote e outros), com direito ao Carnaval das Águas e a pesca do peixe mapará. Tudo a partir desta sexta-feira (28), sob o comando da Prefeitura Municipal. E a folia vai começar com tudo mesmo: a abertura será às 7h, prolongando-se até as 11h nesta sexta, com a Alvorada Cultural na Praça das Mercês, envolvendo bandinha de fanfarra, grupo de siriá Graça Correa, banda Columbia, DJ Parrals e grupo Balanço da Maré.

"No período do Carnaval, Cametá recebe mais de 100 mil pessoas de fora e são mais de R$ 25 milhões são injetados na nossa economia", destaca o prefeito de Cametá, Victor Cassiano. O gestor municipal pontua que este será um Carnaval atípico. "A data da abertura da pesca do mapará, o fim do seguro-defeso coincidiu com o período festivo do Carnaval. Então, no dia 1º de março, no sábado, além de estar brincando o Carnaval de Cametá, a pesca do mapará vai ser aberta, e esse é um fenômeno a parte, um espetáculo da natureza. Quem vier de fora vai poder conferir. A Prefeitura disponibilizará lanchas para que as pessoas possam ir até os locais de pesca", diz.

Às 13h, será a vez da Bumbarqueira no Barco Folião, com saída do terminal hidroviário, passeio em frente à cidade, seguindo ao encontro dos blocos e cordões do Carnaval das Àguas no rio Tocantins. O evento vai contar com a performance de Kim Marques, Walter Worf e DJ Restart.

Na Praça dos Notáveis, das 15h às 18h, haverá Palco Cultura: Acolhida Carnavalesca Multicultural, com DJ Restart, apresentações culturais e a chegada do Barco Folião e dos blocos e cordões do Carnaval das Águas.

No Corredor da Folia, na rua Coronel Raimundo Leão, das 17h30 em diante, o público vai conferir a apresentação do Bloco Folião da E.M.E.F. Santa Santos “Inclusão, Cultura e meio Ambiente: uma Folia consciente”; da Escola de Dança Professora Erivana Tavares; do Bloco Folião da E.M.E.F. São João Batista.

Às 18h30, ocorrerá o Cortejo Cultural de Abertura do Carnaval com Blocos e Cordões do Carnaval das Águas.

Como atrações no local: homenageados do Carnaval Multicultural;

blocos e cordões da Associação das Águas: Majestade da Folia Kids - Mutuacá de Baixo;

Os Atentados da Folia - Rio Tentem;

Bloco Carnavalesco Majestade da Folia- Mutuacá de Baixo;

Os Linguarudos do Santana;

Piratas do Amor - Rio Turema;

Reizinho da Folia – Rio Pacovatuba;

Panteras da Folia – Mutuacá de Cima;

Última Hora - Rio Tentém;

Quem São Eles - Rio Jacarecaia;

Bola Preta – Vila Vizania;

Mete Bronca da Folia- Ilha Grande de Furtados;

Os Mascarados – Ilha Marinduba;

Bloco Cultural Real Folia- Ilha Jaituba;

Os Bambas da Folia – Rio Pacajaí;

Jovem Linguarudo – Acari;

Os Bambas da Folia- Rio Jaituba;

Faladores – Rio São Joaquim;

Maluquinhos da Folia – Rio Tentem, e Pestinha da Folia – Rio Jutuba de Baixo.

Às 19h30, será a vez dos Amigos do Tapera, e, às 20h, do Fofó “O que tu quer tá mole” . Em seguida, se apresentará o Bloco “Te puxa”.

No Palco Principal da Praça da Justiça, a partir das 19h, o público vai conferir DJ Rogério Sanches, May Ávila, DJ Juf. À meia-noite, será a apresentação do MC Livinho, e às 2h de sábado (1º), Dub Dogz.

Sábado folião

No Sábado Gordo (1º), a programação começará _as 6h, com a Abertura da Pesca, ou seja, barco saindo do terminal hidroviário para a localidade de Pindobal Miri.

No Corredor da Folia, a partir das 17h, se apresentarão o Bloco das Estrelas, Bloco da Portelinha, Criança Feliz, Fofó do Soares, Fofó da Amizade, Fofó da Tia Pilar.

O Bloco do Parente Daniel (in door) sairá às 16h, na Ponte do Assunção. O Bloco Havaianos (in door) sairá à 0h de domingo (2), na AABB.

No Palco Principal da Praça da Justiça, a partir das 22h, tem DJ Restart, Gustavo Mioto, bandas locais. Às 5h de domingo (2), será a vez do Baile do Mestre Cupijó, Babado Novo, DJ Restart e DJ Junior Lima.

Domingo bem Gordo

No terceiro dia de folia, no domingo (2), na Praia da Aldeia, a partir das 14h até as 17h, a folia ficará por conta do DJ Assayag, DJ Meury, DJ Vicctor Rock Doido.

No Corredor da Folia, a partir das 18h, será a vez do Fofó do Pilim, Bloco “Vadio tem sorte”, Fofó dos Variados, Bloco Carnabode, e Fofó Galera do Gole.

Às 21h, começará o desfile da escolas de samba na Praça da Justiça: G.R.E.S. Não Posso Me Amofiná, G.R.E.S. Unidos da Aldeia, G.R.E.S. Amor e Samba, G.R.E.S. A Favela, G.R.E.S. Mocidade Independente de São Benedito e G.R.E.S. A Chaleira.

O desfile das escolas de samba no Distrito Carapajó começará às 21h, com a Xavante, seguido pela Quinzinho. Blocos também vão garantir a folia. Às 3h de segunda-feira (3) sairá o Bloco Morcegão. O Bloco Botinho (In Door) sairá às 22h na AABB e o Bloco Kativeiro (In Door) estará em festa a partir das 17h na Ponte da Imundície e o Bloco Me Leva que eu vou sairá a partir das 17h indo até as 22h.

Nos embalos de segunda e terça

Os foliões em Cametá vão ter na Segunda-Feira Gorda (3), no Corredor da Folia, a partir das 17h, com o Fofó dos Pretinhos reunindo um trio elétrico e seis carretinhas na avenida da folia. Em seguida, se apresentará o Fofó dos Pretinhos do Chuva Negra, Fofó dos Chifrudos, Os Bulhas, Fofó da Baixada, Bloco da Abessp, Fofó da Mala Cametá, Fofó das Virgens, com um trio elétrico até a avenida da folia.

No Palco Principal da Praça da Justiça, a partir das 20h, haverá banda local, DJ Parrals, Nadson o Ferinha, Detonautas e Pixote.

O último dia do Carnaval 2025, na Terça-Feira Gorda (4), o Corredor da Folia vai sediar, a partir das 18h, o Carnajegue, Samba de cacete da Vacaria, Bloco Saddam Hussein e o Boi Labioso.

A partir das 19h, no Palco Principal da Praça da Justiça, haverá bandas locais, a cantora Ana Castela e Allan Dibôa - Axé Bahia

Na quarta-feira (5), a apuração do Desfile das Escolas de Samba de Cametá 2025 ocorrerá às 12h no Palco Principal da Praça da Justiça. Nesse local, a partir das 19h, haverá apresentação de bandas locais e mais: Léo Foguete e Henry Freitas.