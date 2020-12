Carlos Nascimento deixa SBT após não ter contrato renovado

O apresentador do SBT Brasil, jornalista Carlos Nascimento, , não teve o contrato renovado com a emissora. Um comunicado interno do diretor de jornalismo da emissora, José Occhiuso, confirmou a informação nesta segunda-feira (14).

A informação foi revelada por Maurício Stycer, do Uol.

“Após 11 anos de SBT, Carlos Nascimento não teve o contrato renovado. Embora todos tenhamos nos acostumado a vê-lo ancorando telejornais, Nascimento é na essência um repórter, inquieto, crítico e observador atento dos fatos”, escreveu Occhiuso.

O diretor elogiou o âncora pelo prestígio e credibilidade aos jornais. Carlos Nascimento estava no SBT desde 2006.