Carlinhos de Jesus e sua companhia dançam Chico Buarque em live nesta terça

Música

O #EmCasacomSesc tem novas apresentações nesta semana. Nesta terça (20), Salomão Soares Trio se apresentam no palco do Sesc Consolação, em mais um show do Instrumental Sesc Brasil; Os shows são transmitidos sempre às 19h pelo Instagram @sescaovivo e canal youtube.com/sescsp.

Nesta quarta-feira (21), às 20h, o cantor Matheus Cunha apresenta a live “Modão sertanejo”. O show on-line será transmitido no Facebook do cantor, onde ele aproveita também para cantar sua mais nova música de trabalho, “Naquela Hora”, single que conta a história de um casal apaixonado que se encontra na hora certa.

O Afropunk é o maior festival de cultura negra do mundo com edições anuais em Nova Iorque, Atlanta, Paris, Londres e Joanesburgo. Em 2020, celebra 15 anos com o Afropunk Bahia, no novo Centro de Convenções de Salvador, em evento virtual e gratuito, que ocorre de 23 a 25 de outubro na plataforma www.planetafropunk.com.

Neste sábado (24) ocorre o Festival Tenho Mais Discos Que Amigos & Powerline, a partir das 15h. O evento on-line é apresentado pela Vans, e traz atrações como Titãs, Laura Jane Grace, Black Pumas, Tuyo, Sebastianismos, Luê, LaBaq, Romero Ferro e Potyguara Bardo. Serão mais de seis horas de transmissão, pelo canal do Tenho Mais Discos Que Amigos no YouTube e Facebook, e perfis do TMDQA e Powerline no Instagram.

Cansei de Ser Sexy, Mac DeMarco, Titi Müller, Lucas Silveira, Jup do Bairro, Andy Bell, Mac McCaughan, Anthony Fantano, Josyara, Kiko Dinucci e Mel são atrações do festival online Balaclava Digital, que segue até o dia 25, com debates e entrevistas transmitidos gratuitamente pelos canais da Balaclava Records no Twitch, Instagram e YouTube. Entre 26 e 30 de outubro, haverá uma série especial sobre as 10 edições do Balaclava Fest exibidos no IGTV da @balaclavarecords.

Jambu Live, festival on-line com apresentações de mais de 60 artistas paraenses, incluindo Keila, Sammliz, Trio Manari e Pelé do Manifesto começa nesta sexta-feira (26). O shows serão transmitidos pelo canal do Jambu Live no YouTube. Mais informações nos perfis do evento no Instagram e Facebook.

Cinema

A série Cinema #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo, disponibiliza esta semana, gratuitamente, novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. São eles: "Ar Condicionado", do diretor Fradique; "Saint Laurent" de Bertrand Bonello; e "O Bandido da Luz Vermelha", de Rogério Sganzerla, além de "24 Semanas", de Anne Zohra Berrached, pela Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!; "Rosas Venenosas", de Ahmed Fawzi Saleh, pelo Cine África; e "O Menino da Floresta", de Jean-Christophe Dessaint, pelo CineClubinho. Assista em sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Inffinito Film Festival continua até 25 de outubro a exibição on-line e gratuita de filmes, mostras de cinema indígena e de produções do homenageado do festival, Daniel Filho, e o acesso a festas com DJs convidados, debates, lives e master classes. Tudo pela plataforma www.inff.online.

O Takorama Brasil - Festival Internacional de Cinema traz entretenimento, arte e diversão gratuita para animar o período de quarentena das crianças, adultos, educadores e de toda a família. A programação ocorre até o dia 28 de outubro e pode ser acessada pelo site www.takorama.com.br.

Em parceria com a 2001 Indica, o Instituto de Cinema apresenta o “Mês do Horror 2001 no INC”. Ao longo do mês de outubro, o evento on-line apresenta conteúdos do gênero e da produção cultural de terror, com curiosidades, listas de filmes, cursos com profissionais renomados e lives exclusivas com Rodrigo Teixeira, Fernando Coimbra, Maurício Eça e outros. Tudo pode ser conferido pelo Instagram @institutodecinema.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual de Marvel da América Latina e acontecerá no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

Teatro e Dança

Nesta terça, 20, Carlinhos de Jesus realiza performance com a sua companhia de dança embalados por músicas de Chico Buarque, Tom Jobim e Ary Barroso. A atração será uma live solidária é promovida pela Breton em favor do Retiro dos Artistas. A transmissão inicia às 20h pelo Youtube e Instagram (@bretonoficial) da marca.

A programação da série Dança #EmCasaComSesc, traz novas coreografias inéditas ou adaptadas dos principais artistas da dança brasileira. Nesta terça-feira (20), a Mimulus Cia de Dança apresenta "Fragmentos em Duo", com transmissão diretamente do espaço dos artistas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A série permanece às terças e quintas, em novo horário, às 21h; com transmissão pelo canal youtube.com/sescsp e @sescaovivo no Instagram.

O Teatro Bradesco promove lives no Youtube e Instagram da instituição com artistas: na terça, 20, será Denise Fraga & Leo Stefanini sobre o universo teatral; A transmissão iniciam sempre às 20h.

O “IC para Crianças”, programação on line do Itaú Cultural, exibe nesta terça-feira, 20, a designer Estéfi Machado criando passarinhos de papelão e tiras de papel. Os vídeos são postados a partir das 11h, no site www.itaucultural.org.br e no Youtube.

A série #EmCasaComSesc apresenta novos espetáculos teatrais. Nesta quarta-feira (21), o Sesc Santana recebe o espetáculo "Chernobyl", da dramaturga Florence Valéro; A série tem transmissões sempre às 21h; pelo canal youtube.com/sescsp e @sescaovivo no Instagram.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) promove nesta quinta-feira, 22, a live “Tarkovsky: a Teologia da Catástrofe e da Utopia em Stalker”, que terá participação do professor Ricardo Evandro Martins.

O evento Dellarte Digital apresenta nesta semana uma grande comemoração pelos 60 anos do Balé Nacional da China. Será exibido um programa especial, "Homenagem à Vida", nesta quinta-feira (22), às 19h30, no canal Dellarte no Youtube.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de outubro e novembro, no site www.teatrounimed.com.br.

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy continua nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de outubro e 1, 2, 6, 7, 8 e 14 de novembro, sempre às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

O Teatro Vivo em Casa, da Vivo, exibe no sábado, 24, "Uma Aventura Parisiense", com a atriz Deise Weinberg, do Grupo Tapa, direção de Eduardo Telentino de Araujo e roteiro de Guy de Maupassant. A peça fala sobre uma dona de casa provinciana que sonha em morar em Paris. Classificação: 12 anos. Os ingressos são gratuitos e limitados, disponíveis no Instagram @vivo.cultura. A transmissão acontece via streaming, sempre às 20h.

A programação de Crianças #EmCasaComSesc traz no próximo dia 24 o Grupo Triii, e 31, com o “Teatro Mamulengos” de Mestre Valdeck de Guaranhus. As transmissões iniciam sempre às 12h pelo YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc ao Vivo.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo “Cara Palavra”, em temporada on-line aos sábados e domingo de 24 outubro a 15 novembro, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site http://www.tudus.com.br. Informações: contato@teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h.

O Oi Futuro exibe online até o próximo dia 26, seis novos espetáculos teatrais: "O mundo encantado Buarque de Holanda" (infantil), que apresenta a obra de Chico Buarque para os pequenos; "Lili, uma história de Circo" (infantil), musical com Soraya Ravenle; "Pedro Malazarte e a Arara Gigante" (infantil), com texto de Jorge Furtado; “Nós de Borboletas" (infantil), baseado em livro de Eva Furnari; "O Homem Elefante” (adulto), inspirado no filme de David Lynch; e "Isso vai funcionar de alguma forma" (adulto), espetáculo criado, produzido e encenado por mulheres.

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial online, em outubro e novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Haverá a apresentação ao vivo da peça “Contrações” e o registro de “Love, Love Love” seguidos de conversa com o grupo. Ainda, a estreia da websérie “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real” no site e o lançamento de um livro digital sobre a trajetória.

A atriz Irene Ravache protagoniza a peça "Alma Despejada" da Série "Espetáculo de Teatro", do Instituto Usiminas. O espetáculo está disponível nas redes sociais e canal do Youtube do Usiminas até o dia 17 de dezembro.

Literatura

O Itaú Unibanco apresenta "Live para uma Criança" todos os sábados de outubro, às 16h, com leituras de livros infantis, música e conversas com especialistas em leitura. A transmissão acontece pelos perfis do banco no Facebook e YouTube.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site www.itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.

O projeto “Que História Contar” traz uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, até 31 de outubro. Todos os dias, às 10h, uma obra diferente é contada, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Indicado para crianças a partir de 3 anos. Os ingressos vão de R$ 7,50 a R$ 15 e podem ser adquiridos no site http://sympla.com.br e o conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro.

O Portal do Conhecimento, ação cultural da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), criou o projeto 'Em casa com o Portal' com o objetivo de resgatar a cultura regional e aproximar autores e leitores possibilitando o acesso a conteúdos regionais criativos para toda a família nos perfis do órgão no Facebook e Instagram (@ioepaoficial).

Margareth Menezes também pode ser vista no projeto Viva Personas, que gravou a história do livro "Como Nascem as Estrelas", de Clarice Lispector. O vídeo está disponível no site BisbilhotecaViva .

Palestras, cursos e oficinas

A Faculdade de Turismo da UFPA, por meio do Projeto de Extensão “Intercâmbio Turístico-Cultural entre Belém – Pará - Brasil e Cabo Verde”, promove a live de debate no dia 23 de outubro, “Políticas públicas de turismo e cultura como fatores de aproximação entre Belém do Pará e Cabo Verde”. A transmissão será às 19h pelo Youtube, e pelo Facebook do Escritório Modelo de Práticas Acadêmicas em Turismo (Empactur) da UFPA.

A Kamara Kó Galeria realiza o workshop on-line “A imagem no regime estético da arte contemporânea”, com Alexandre Sequeira, entre os dias 6 e 8 de novembro, mediante o pagamento de R$ 285 (parcelado em até 3 vezes) e R$ 250 (parcela única). Inscrições no link: .

Editais e Concursos

O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital Leia para uma Criança, que selecionará os livros de literatura infantil que farão parte da campanha nacional de incentivo à leitura em 2021. Esta edição marca os 10 anos do programa e selecionará somente obras que valorizem histórias, pessoas e culturas negras e indígenas. Editoras de todo o país, exceto as contempladas no último edital, podem submeter até cinco títulos, até o dia 21 de outubro, pelo siteprosas.com.br.

Estão abertas até o dia 22 de outubro, as inscrições para a oficina “Empreendedorismo, Cultura e Conexão”, do 2º Ciclo de Ações Educativas do Circular Campina Cidade Velha, que será conduzida por Helen Gonçalves e Jana Borghi, da Casa Sete. Elas irão compartilhar conhecimentos teóricos e práticos sobre empreendedorismo para pequenos negócios dentro da realidade local. A primeira turma, direcionada aos gestores do Circular, será nos dias 2, 4, 6 de novembro; e a segunda, para o público geral, nos dias 9, 11 e 13 de novembro. Inscrições pelo site https://projetocircular.com.br/home-02/oficinas-inscricoes/.

"Empreendedorismo, Cultura e Conexão”, será a oficina do Projeto Circular (Divulgação) (Divulgação)

O 1º Salão Nacional de Artes Visuais “Virgínia Antigas” abre as inscrições para artistas nas categorias arte digital, animação, colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, GIF arte, instalação, mixed media, objeto tridimensional, performance, pintura, videoarte e video mapping de artistas brasileiros. As inscrições são feitas pelo site (salaonacional.com.br) até o dia 26 de outubro.

- O “Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua”, está com inscrições abertas somente para mulheres até 31 de outubro. Para participar, basta gravar o seu vídeo e enviar através de formulário disponível no link . As melhores performances recebem premiação em dinheiro, de R$ 1 mil, R$ 600 e R$ 400, para as três primeiras colocadas. O evento acontece de 29 de outubro a 1o de novembro e fará uma homenagem a Dina Di, a Rainha do Rap.

- O concurso fotográfico “Gatos e Gateiros” chega a 3ª edição para distribuir mil reais em prêmios para as três melhores fotos do concurso. As inscrições seguem até dia 8 de novembro de 2020. O concurso é 100% online e gratuito. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar. Basta acessar o site www.gatosegateiros.com.br preencher a ficha de inscrição e em seguida enviar até duas fotos. Uma para o tema – gato sozinho – em que a foto deve mostrar a beleza ou a curiosidade do gato que deverá aparecer sozinho na foto.

- A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais abriu as inscrições para os filmes candidatos a representar o Brasil na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional no Oscar 2021. As inscrições se encerram em 13 de novembro. Informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site http://academiabrasileiradecinema.com.br/oscar2021/.

- O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está com as inscrições gratuitas abertas para todo o Brasil até 13 de novembro para todo o Brasil. Serão selecionados 12 artistas para a eliminatória regional e 9 para a nacional. O Fecant será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34.500 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital e a ficha de inscrição está disponíveis no site fecant.com.br.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site www.p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.