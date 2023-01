'Caravana Aquelas' leva teatro, debate e assistência sobre violência contra mulheres

A vontade de atuar em diferentes áreas para enfrentar a violência contra as mulheres, que muitas vezes chega ao feminicídio, levou o grupo Manada Teatro a idealizar um espetáculo que extrapola os palcos para a vida real. A “Caravana Aquelas” que chega à cidade de Marabá, sudeste paraense, neste domingo (22) apresentará o espetáculo “AQUELAS – uma dieta para caber no mundo” juntamente com debates, oficinas e assistência para as mulheres em duas comunidades locais para falar sobre violência doméstica.

O espetáculo que conta com audiodescrição e interpretação em libras será apresentado gratuitamente neste domingo (22) a partir das 20h, no Sesc, localizado na avenida Transamazônica, nº 1925 - Cidade Nova. Na semana seguinte, a partir de 23 a 25, o grupo realizará outras atividades gratuitas voltadas para discutir as violências contra as mulheres.

O espetáculo mostra as atrizes Juliana Veras e Monique Cardoso remontando a história de Maria de Bil, santa popular da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, assassinada em 1926 pelo seu “companheiro”. O caso que aconteceu há quase 100 anos transformou Maria de Bil em mártir e ícone de devoção do povo da região.

“A história da Maria de Bil aconteceu em 1926, há quase 100 anos, e ainda hoje essas coisas se repetem cotidianamente. Uma pessoa que não aceita o término da relação acredita que o seu companheiro ou companheira é posse e acaba utilizando de violência e cometendo feminicídio. A gente entende que ao mesmo tempo que essa história é antiga também é muito atual. O que a gente pode mudar é em termos de educação para que a gente comece a reverter esse contexto”, explica Monique Cardoso.

O espetáculo criado em 2017 ficou em excursão até 2019, tendo sido apresentado em Belém. Foi a partir das experiências desses dois anos de apresentação, que o Manada Teatro percebeu a necessidade de apoiar ainda mais as mulheres. O projeto se ampliou para uma equipe multidisciplinar com artistas, psicólogas, advogadas, líderes de movimentos e assistentes sociais para criar a “Caravanas Aquelas”. O grupo presta assistência às mulheres vítimas de violência e encaminha para os órgãos competentes da região.

“As mulheres por exemplo se sentem muito motivadas a sair de relações abusivas, ou a conversar com amigos e amigas que estão numa situação dessas. A gente foi percebendo que chegava numa demanda que exigia um conhecimento técnico em outras áreas que a gente não poderia atender naquele momento, por isso surge o projeto Caravana Aquelas com o intuito de ter outros profissionais psicólogos, assistente social e líder de movimento para informar sobre os órgãos em cada cidade e do território. Poder dar uma assistência a essas mulheres e encaminhar se for o caso. É um momento de informação, acolhimento e encaminhamento”, reflete Monique.

A programação do Manda Teatro em Marabá terá nos dias 23 e 24 de janeiro, das 18h30 às 21h30, também no Sesc de Marabá, a oficina “Vendas e Mordaças”, com Juliana Veras e Monique Cardoso. A atividade gratuita é uma vivência sensorial e afetiva que traz a identidade e a força da mulher, a partir de exercícios inspirados no processo criativo do espetáculo “Aquelas”, com o objetivo de explorar o conhecimento de si através da outra e do espaço.

Nos dias 24 e 25, a partir das 14h, a Caravana Aquelas estará na Associação de Mulheres Arco-íris da Justiça e na Associação de Mulheres da Vila Sororó, respectivamente, para palestras e atendimentos gratuitos especialmente voltados para o público feminino. Integrantes da Frente de Mulheres do Cariri, movimento importante no enfrentamento às violências contra mulheres, também estarão presentes para conversar com as mulheres e prestar atendimento às vítimas de qualquer tipo de agressão ou ameaça.

A Caravana Aquarelas em Marabá tem patrocínio do Instituto Aço Cearense e GNR Fortaleza, com parceria do Sesc Pará, Associação de Mulheres Arco-íris da Justiça e Associação de Mulheres da Vila Sororó.

Serviço – Caravana Aquelas

Período: 22 a 25 de janeiro

Programação gratuita

Espetáculo AQUELAS – uma dieta para caber no mundo

Dia: 22/01

Horário: 20h

Local: Sesc - Av. Transamazônica, 1925 - Cidade Nova

Classificação: 14 anos

Com audiodescrição e interpretação em libras