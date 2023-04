Cantora Ludmilla comemora 28 anos com festão no Rio de Janeiro e impõe regras no convite

A taurina Ludmilla completa 28 anos, nesta segunda-feira (28), e está promovendo uma grande festa para celebrar a nova idade. Ela chegou a falar durante a participação no programa Altas Horas, no último sábado (22), que está em um momento feliz tanto na carreira como também na vida pessoal, por isso, fez questão de organizar uma grande festa.

A festa será no estilo Rooftop Vibes, em uma espaço de frente para o mar, no bairro São Conrado, e conta com uma seleta lista de convidados. A cantora deixou claro no convite as regras do evento destacando que “convidados não convidam”. Ela pediu também que todos levem óculos escuros para curtir a festa até o amanhecer de terça-feira.

Nos Stories do Instagram, a cantora compartilhou o conjunto de joias que ganhou da amada, avaliado em mais de R$ 60 mil.