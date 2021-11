Cantora cametaense, Bia Cantão garante vaga no The Voice Brasil

Na última terça-feira, 2, a cantora Bia Cantão se apresentou na fase das audições às cegas do reality The Voice Brasil. Na terceira noite da nova temporada do programa, a cametaense conseguiu uma vaga no time de Carlinhos Brown e agora disputa com os outros participantes o prêmio.

Nascida em Cametá, região nordeste do Pará, Bia canta desde criança e atualmente se apresenta em shows pela cidade, em bares e festas no Baixo Tocantins. Cantando 'Quero você do jeito que quiser', canção da dupla Maiara e Maraisa em parceria com Marília Mendonça, a participante compartilhou em seu perfil no instagram a alegria que é fazer parte da competição: "Ter cantado essa música, dessas cantoras que eu sou apaixonada @mariliamendonca e @maiaraemaraisa foi um presente de Deus. Gratidão a todos vocês pelo imenso carinho que estou recebendo nesse momento da minha vida".

A décima edição do programa veio com uma novidade, agora os técnicos Cláudia Leite, Lulu Santos, IZA e Carlinhos Brown, terão que disputar com um quinto técnico. Michel Télo -pentacampeão do The Voice Kids - age em paralelo com os outros artistas e forma um novo time para disputar com os demais.