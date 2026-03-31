Cantor Ovelha é submetido a cirurgia cardíaca de emergência em SP

O cantor Ovelha, de 70 anos, foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência no último sábado 28, em São Paulo. O procedimento consistiu na implantação de um marcapasso, dispositivo responsável por regular os batimentos do coração.

Segundo comunicado divulgado pela equipe do artista nessa segunda-feira 30, o quadro de saúde ainda é considerado delicado e exige atenção, especialmente em relação ao nível de estresse e à alimentação.

Internação e procedimento

Ovelha foi internado às pressas na sexta-feira 27, após apresentar sinais de desgaste físico acentuado. No dia seguinte, passou pela cirurgia para a implantação do marcapasso.

Apesar do susto, o cantor já recebeu alta hospitalar e segue em recuperação em casa, sob acompanhamento médico.

Desgaste emocional impactou a saúde

De acordo com a nota oficial, o artista vinha enfrentando, nos últimos meses, um período de forte desgaste emocional relacionado a questões profissionais. Esse cenário teria contribuído diretamente para o agravamento do seu estado de saúde.

Ainda segundo a equipe, Ovelha passou a sentir cansaço excessivo até mesmo em atividades simples, o que o levou a realizar uma série de exames desde o fim do ano passado.

A recomendação médica agora inclui cuidados com a alimentação, controle do estresse e, futuramente, a retomada gradual de atividades físicas.

Carreira marcada por sucessos

Nascido em Pernambuco, Ademir Rodrigues de Araújo ganhou projeção nacional após ser descoberto por Luiz Gonzaga, passando a integrar sua banda.

O apelido "Ovelha" surgiu ainda no início da carreira, após participação em um programa comandado por Chacrinha, em referência ao seu cabelo loiro e enrolado.

Ao longo de sua trajetória, o cantor lançou 18 discos e emplacou sucessos como Pinta, Borda e Rola, Te Amo, Que Mais Posso Dizer? e Sem Você Não Viverei. Em 2015, também participou do reality show A Fazenda.

Retorno aos palcos

A assessoria do artista informou que ele deve retomar, em breve, seus compromissos profissionais, embora ainda sem datas definidas.

No comunicado, a equipe também pediu o apoio do público: "Pedimos orações e pensamentos positivos aos fãs, amigos e parentes."