Cantor Nil Maya lança nova música em homenagem ao Círio de Nazaré

Inspirado nas manifestações de fé do povo em devoção à Nossa Senhora de Nazaré, o cantor e compositor Nil Maya lançou sua nova música para o Círio de Nazaré deste ano. A canção já está disponível no canal oficial do artista no Youtube. A faixa denominada “Vem Nossa Senhora” passa emoção ao retratar a gratidão de um povo que é sofrido, carente, mas que tem na devoção por sua Mãe, a Virgem de Nazaré, o grande consolo.

Segundo o cantor, “eu costumo viver o Círio de Nazaré de uma maneira bem intensa, participo das peregrinações nas residências, das homenagens nos dias que antecedem a grande procissão e do grande apogeu quando a Mãe de Nazaré passa abençoando os devotos. Comecei a compor canções em homenagem à Virgem de Nazaré e abordando todas as emoções que eu vivo desde 2015. Venho compondo a cada ano uma nova canção em homenagem à Virgem de Nazaré”, explicou.

Mesmo com os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, Nil não deixou de compor mais uma homenagem. “A pandemia além de ter nos tomado muitas vidas, realmente causou muitas dificuldades em todos os seguimentos e o seguimento musical não ficou de fora, pois, as dificuldades e o medo de se infectar com o vírus acabou retardando muitos projetos, mas a gente se reinventa e graças a Deus os projetos acabaram fluindo e claro que isso certamente tem uma força da nossa Mãe Poderosa que entende as nossas aflições e intercede sempre por seus filhos”, reforçou.

Nil ressalta que a música representa a fé de um povo. “Na verdade, representa a fé de um mundo na força da Nossa Senhora de Nazaré que intercede por seus filhos, com a cultura de realizar a maior festa no Pará, mas essa festa representa e alcança os pedidos de toda a humanidade, com fé que temos sempre de acreditar que podemos melhorar a cada dia e como irmãos, termos uma sociedade mais humana e caridosa, para que possamos dizer cada vez com mais força e fé ‘Vem Nossa Senhora’”, destacou.

“Espero que através da música, as pessoas possam sentir a mesma emoção e fé que eu tive em fazê-la. Espero que as pessoas tenham vivido algum momento que a música retrata, momento de fé e esperança, de agradecimento por algum milagre alcançado e que possam ter cada dia mais motivos para agradecer à nossa Mãe e assim digam em alto e bom tom Vem Nossa Senhora!”, finalizou o cantor.

Nil Maya, natural de Abaetetuba, veio para Belém com dois anos de idade. O artista costuma se apresentar em shows bastante ecléticos, mas suas raízes musicais estão na MPB e Bossa Nova. Ele acabou de lançar o carimbó “Admirável Menina” no programa Sons do Pará e tem novos lançamentos ainda para este semestre.