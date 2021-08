Cantor Luciano Lira lança EP para celebrar carreira solo

Será lançado nesta sexta-feira, as 20h o Ep Visual Avesso e Ao Vivo – lado Zi, lado Z, lado B, que marca o lançamento da carreira solo do violonista e compositor paraense Luciano Lira. O lançamento será através do canal do cantor no youtube. Nesta nova fase da carreira, Luciano pretende compartilhar os seus outros lados enquanto compositor, com canções que mergulham em sonoridades e temas diferentes daqueles que o público belenense já se acostumou a ver e ouvir.

Prestes a completar vinte anos de carreira na cena paraense, o músico autoditada começou a trabalhar desde cedo e aos 18 anos já tocava pelos bares e casas de show de Belém, acompanhado apenas de seu violão ou com as extintas bandas Dona Giza e os Caras. Há cinco anos fundou o grupo autoral Bando Mastodontes, banda que vem se destacando no cenário local e nacional. Hoje em dia o Bando Mastodontes é uma das bandas de maior destaque no cenário da música independente dentro do estado do Pará.

Segundo o cantor o novo trabalho é “um ep visual com oito faixas inéditas que foi gravado de forma independente no segundo semestre de 2019 no Estúdio Casa. Ele será uma prévia do disco Avesso, um disco que tem como temática principal histórias de amor, que será produzido e lançado em 2022. O EP carrega um pouco da poética que existe nos vinis, que tem lado A e lado B, no caso do Avesso, eu digo que tem o lado Zi, lado Z, lado B. O disco quando lançado terá onze faixas gravadas em estúdio. A ideia do EP visual é fazer essa chegada com o público com performances ao vivo, para que as canções, antes do lançamento do disco, já cheguem aos ouvintes”, explicou.

Ainda segundo Lira, o novo trabalho lançará sua carreira solo na cidade. “Mas vale lembrar que eu nunca ando só, daí o convite dos artistas que edificaram esse trabalho comigo, sou muito grato a todos os meus parceiros, que compraram essa produção comigo”, agradeceu. “A comunidade em geral pode esperar desse trabalho um importante recorte da música feita dentro do nosso estado, por este que é um dos autores negros de grande relevância na atual cena independente da música paraense, e consequentemente da região amazônica”.

Lira explica que o trabalho tem como mote histórias de amor, portanto, mergulha nas dores e nas delícias de se estar amando ou apaixonado por alguém. “Eu falo de sentimentos comuns a todos aqueles que vivenciam ou vivenciaram relacionamentos amorosos, das diversas fases e facetas que passamos quando estamos enamorados por alguém, inclusive da fase que marca o final de uma relação. Uma obra intimista e semibiográfica que convida o ouvinte a olhar para dentro, refletindo sobre a sua forma de se relacionar, de sentir, de se colocar, e de se retirar de uma relação. Mesmo sabendo que quando chega a hora da partida a gente nunca está preparado.” conclui o cantor.

Agende-se

Lançamento do ep Avesso

Data: 20/08

Hora: 20h

Local: Canal do Youtube do cantor Luciano Lira