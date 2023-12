Cantor Judson Marques lança clipe da música ‘Tá por fora’ no Youtube

O cantor castanhalense Judson Marques lança, neste domingo (3), o videoclipe da música “Tá por fora” em seu canal no Youtube (Judson Marques Oficial). A canção foi composta pelo seu pai, o também artista Jurandir, conhecido no Pará e demais estados brasileiros como o “Rei do Tecnobrega”. Esse é o primeiro trabalho do músico a ganhar um registro audiovisual.

“A expectativa para o lançamento desse clipe é a melhor possível! Foi um clipe onde trabalhamos muito para torná-lo bem bonito, legal e fazer com que seja bem aceito pelo nosso público. A galera que curte o nosso trabalho pode esperar um clipe 100% original, com um trabalho maravilhoso, pois foi produzido por uma empresa sensacional. Não tenho dúvidas de que a moçada vai gostar”, garantiu Judson Marques.

O artista Judson começou a cantar dos 9 aos 13 anos de idade ao lado do seu pai. Nessa época, ele participou das gravações de duas músicas de Jurandir que fizeram e ainda fazem sucesso até os dias atuais nas rádios e aparelhagens paraense, são as canções “Braga da criança 3” e “Um novo amor”. Aos 14 anos de idade, iniciou sua carreira solo, fazendo apresentações em barzinhos, com apresentações em violão e voz.

Judson Marques, para além de ser um cantor e compositor habilidoso, também é um multi-instrumentista excepcional, com maestria na bateria, violão, contrabaixo, teclado e acordeom. A carreira desse artista é repleta de apresentações memoráveis, sendo o timbre único de sua voz um aspecto que definitivamente se destaca e cativa o público.

Em seus shows, o cantor apresenta um repertório variado com grandes sucessos, fazendo com que seja garantida a presença de grande público em todas as suas apresentações nos bares e casas de shows de Castanhal e em outros municípios do Pará. Com isso, o artista ganha cada vez mais força nas redes sociais, onde também divulga o seu trabalho.

A canção “Tá por fora” está disponível em todas as plataformas digitais de música, inclusive no Youtube. No canal Judson Marques Oficial, você também pode conferir as performances ao vivo do artista em diversas apresentações em bares e casas de shows no Pará. Para saber mais sobre o cantor basta acessar suas redes sociais @judsonmarquesoficial.