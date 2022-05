Cantor Henrique, da dupla Henrique e Juliano é procurado pela Justiça, diz site

O cantor Henrique, da dupla com Juliano, é procurado pela Justiça desde 2018. O motivo, segundo o site "Em Off", é uma suposta agressão ocorrida há quatro anos.

Na data de 24 de julho de 2018, a dupla estava em uma festa de aniversário da cantora Marília Mendonça. A vítima é Thiago Martins da Silvia (técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores) e em seu depoimento, ele relatou à polícia sua versão dos fatos: “Fui abrir a galeria de fotos, um deles tomou o celular da minha mão, me desferiu um soco na boca. Apareceu o Henrique que, ao invés de apartar, me enforcou com muita força, deu soco na cara, passou a mão no meu rosto, me mostrou o sangue e me chamou de otário”, disse Thiago.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil e a vítima denunciou à corporação que a confusão aconteceu no fim da festa, às 6h da manhã, porque Henrique e mais seis pessoas achavam que Thiago estava filmando o evento.

Na época, o delegado Antônio André Santos Júnior, declarou que Henrique seria ouvido. A autoridade explicou que a defesa do sertanejo afirmou que, devido a agenda cheia de shows, Henrique iria se pronunciar sobre o caso apenas diante do juiz. Antônio ainda disse que nenhuma das testeminhas ouvidas disseram ter visto a briga.

“O que temos de elementos, de indícios, que podem indicar a autoria da agressão é o depoimento da vítima, as lesões apresentadas por ele, e a fala de uma mulher que afirma que, em determinado momento da festa, Henrique havia pedido gelo após um tumulto", diz o delegado.

“Ele foi submetido a exame médico que constatou sinais de lesão na boca e no nariz, mas ainda não tem comprovação que, realmente, as lesões na face ocorreram na festa”, conta. Thiago também contou que após ser agredido, precisou correr e fugir do local. Se escondeu na mata, ligou para esposa, viu três homens o perseguirem com lanternas, se escondeu e com medo conseguiu pular o muro e ir a pé até a delegacia pois conhecia bem o local. Ainda em depoimento, a vítima relatou que chegou a urinar na roupa, de tanto apanhar, por nervosismo e medo.

Segundo informações do "Em Off", Thiago Martins abriu dois processos contra o cantor Henrique, um na esfera criminal e outro na esfera civíl. Na esfera criminal, o artista foi até o juiz e conseguiu fazer um acordo chamado "Transação Penal", por não ter antecedentes criminais, o cantor pagou a quantia de R$ 7.500 reais. O valor da ação era 50.000,00 reias. Este processo foi encerrado. Porém, na esfera cível, onde o valor da ação é o mesmo, o cantor nunca apareceu.

