Campanha ‘Meu Pai Tem Nome’ promove mutirão de reconhecimento de paternidade no Pará

A Defensoria Pública do Estado do Pará realizará a campanha “Meu Pai Tem Nome”. A ação é um mutirão de mediação e conciliação extrajudicial, simultaneamente em 20 municípios paraenses, voltado ao reconhecimento de paternidade, no próximo dia 19 de agosto (sábado).

“Meu Pai Tem Nome” é um projeto nacional, que ocorre anualmente com iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) em parceria com as Defensorias Públicas estaduais de todo o país. Considerado o “Dia D” na solução de conflitos e combate ao sub-registro, a proposta é concentrar os atendimentos, que já fazem parte da atuação da Defensoria Pública, em um único dia.

A programação inclui, ainda, atividades lúdicas, reconhecimento de paternidade e maternidade afetivas e educação em direitos. As ações ocorrem em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel, Barcarena, Castanhal, Capanema, São Miguel do Guamá, Abaetetuba, Breves, Paragominas, Tucuruí, Marabá, Canaã dos Carajás, Redenção, Santarém, Altamira, Itaituba e Parauapebas.

Na capital, a campanha terá dois polos: na sede do Núcleo de Atendimento Especializado à Família (Naefa), localizada na Travessa Manoel Barata, nº 50, no bairro da Campina; e no Núcleo Distrital de Icoaraci, na Travessa Souza Franco, nº 198, bairro Agulha.

Na região metropolitana, o agendamento poderá ser virtual por meio do site http://defensoria.pa.def.br/conexaodefensoria , Whatsapp (91) 3201-2727 ou ligação 129, e presencial na Casa da Justiça e Cidadania no Tribunal de Justiça do Pará, no bairro Nazaré; ou nos postos da Estação Cidadania nos shoppings Bosque Grão Pará e Metrópole Ananindeua. No restante do Estado, a população poderá agendar presencialmente indo até a Defensoria Pública mais próxima.

O Estado do Pará foi referência no número de atendimentos em 2022. O Estado ficou em segundo lugar no ranking nacional de números de atendimentos. A campanha foi realizada no mês de março em 135 municípios de 21 estados. De acordo com o defensor público-geral, João Paulo Lédo, a instituição paraense pretende ampliar os atendimentos à população hipossuficiente este ano.

“Essa iniciativa é de extrema importância para diminuir o índice de sub-registro no Estado do Pará. Em 2022, ficamos em segundo lugar nacional em números de atendimento. Esse ano, estamos reforçando nossa equipe e mobilizando todos os nossos defensores e servidores para que possamos atender ao maior número de pessoas, e atingir o primeiro lugar”, destacou o DPG.

Serviço: Mutirão “Meu Pai Tem Nome”

Data: 19 de agosto

Horário: 8h às 14h

Inscrições:

Agendamento virtual por meio do site http://defensoria.pa.def.br/conexaodefensoria

WhatsApp (91) 3201-2727 ou ligação 129

Agendamento presencial na Casa da Justiça e Cidadania no Tribunal de Justiça do Pará, no bairro Nazaré, em Belém; ou nos postos da Estação Cidadania nos shoppings Bosque Grão Pará e Metrópole Ananindeua.

Interior: Diretamente nas Defensorias Públicas mais próximas