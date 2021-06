Camilla de Lucas, vice-campeã do 'BBB 21', quer doar parte do prêmio aos fãs

A vice-campeã do 'Big Brother Brasil 21', fez uma declaração que surpreendeu os internautas na segunda-feira, dia 7. Camilla de Lucas publicou nas redes sociais que pretende doar parte do prêmio que recebeu no BBB para os fãs. A influenciadora digital acredita que este é um ato de agradecimento a todos aqueles que votaram para que ela fosse tão longe no reality show da TV Globo.

Entre outros prêmios que adquiriu ao longo dos 100 dias de programa, Camilla de Lucas recebeu R$ 150 mil. "Agora que o prêmio do BBB caiu vou fazer um pix para os administradores dos grupos cadastrados no WhatsApp que fizeram mutirão pra mim. Porque, se não fosse essa galera virando à noite, eu não ia ganhar R$ 1 lá no BBB. Gratidão eterna por todos que torceram e me apoiaram! Amo vocês!", declarou a influenciadora no Twitter.

João Luiz, melhor amigo de Camilla no reality da TV Globo, não perdeu a oportunidade para comentar a publicação. "Amiga, me manda um pix aí também", escreveu.