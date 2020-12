Caio Castro entra para o mercado de moda masculino

O ator conhecido por seus papéis nas novelas, aceitou um novo desafio na sua vida. Caio Castro se juntou a Key Design, assumindo como executivo criativo da marca, que é uma das responsáveis pelo maior e-commerce de acessórios masculinos do Brasil.

O ator falou sobre o objetivo que tem com a marca. "Queremos triplicar o faturamento atual com lançamento de novos produtos, parcerias e, claro, ainda contribuir com a economia e gerando novos empregos'', conta Caio.

"Eu tenho uma relação autoral com a moda, eu diria. Curto acompanhar as tendências, mas gosto de usar a moda com liberdade. A moda pra mim é uma forma de expressão, e cada item que uso precisa fazer sentido pro estilo de vida que tenho. E eu sou vaidoso desde sempre, acho", disse o ator.