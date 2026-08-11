BTS é apontado pelo 'The New York Times' como maior fenômeno musical desde Michael Jackson

O BTS ganhou destaque após o jornal The New York Times classificar o grupo sul-coreano como "o maior fenômeno musical do mundo desde Michael Jackson". A análise surgiu depois que o grupo anunciou a recusa em submeter o álbum Arirang ao Grammy Awards de 2027.

A decisão do BTS segue a criação da categoria Best Asian Pop Music Performance pela Recording Academy, que agora reconhecerá trabalhos de K-pop, J-pop e C-pop. Essa medida gerou críticas de fãs e observadores da indústria.

Muitos questionam se a divisão de artistas por origem e idioma pode afastar nomes asiáticos das principais categorias do Grammy, provocando um debate amplo no setor. A controvérsia coloca em foco os critérios de reconhecimento da música pop global.

Recusa do BTS ao Grammy: os motivos

Os sete integrantes do grupo anunciaram em suas redes sociais que não enviariam canções para a próxima edição da premiação. No comunicado, o BTS declarou: "Esperamos que a música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser dividida por região ou idioma."

Apesar de o grupo não ter mencionado a nova categoria, o anúncio coincidiu com a mudança nas categorias do Grammy. A decisão foi largamente interpretada como uma resposta à criação do prêmio de pop asiático.

A Recording Academy defende que a nova categoria visa reconhecer a diversidade musical asiática, não impedir a concorrência em categorias gerais. O BTS, primeiro grupo de K-pop indicado em 2019, acumulou diversas indicações ao Grammy, mas nunca conquistou o prêmio.

BTS e a comparação com Michael Jackson

Nesse cenário, o New York Times expande o debate. O artigo compara a trajetória do BTS à de Michael Jackson, destacando que ambos enfrentaram desafios para se posicionar no mercado pop central.

O jornal lembra que o álbum Off the Wall, de Jackson (1979), não foi incluído nas principais categorias do Grammy em 1980. A publicação aponta também a dificuldade de artistas negros em obter espaço no mercado americano.

Para o jornal, a influência do BTS hoje é capaz de questionar essas estruturas da indústria musical.

O que define a música pop atualmente?

O texto do New York Times vai além de categorias, indagando os critérios da indústria para definir o que é música pop. O jornal argumenta que o gênero não tem características musicaais rígidas.

Estilos diversos podem se tornar pop ao conquistar o grande público, segundo a análise. O artigo aborda a separação racial e mercadológica histórica da indústria fonográfica americana.

Artistas negros foram, por vezes, marginalizados do mainstream, mesmo com produções similares às de artistas brancos. A discussão central questiona se classificações de origem, idioma ou cultura limitam o acesso de artistas ao mercado.

Taylor Swift e o debate de impacto

A comparação com Michael Jackson gerou repercussão entre fãs, especialmente de Taylor Swift. Admiradores da cantora questionaram sua ausência na análise do New York Times sobre fenômenos musicais.

O debate nas redes sociais confrontou métricas de impacto: os números comerciais de Taylor Swift (vendas, turnês, alcance) versus a influência internacional do BTS na expansão do K-pop além da Ásia.

O artigo, porém, não buscou criar um ranking formal de artistas. O objetivo foi usar a trajetória de Michael Jackson como referência histórica para analisar o impacto do BTS e sua capacidade de desafiar as estruturas da indústria.