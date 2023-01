​Bruna Griphao diz que ‘se amarrou’ em Larissa e precisa se afastar

Na primeira festa do BBB 23, na noite desta quarta-feira (18), Bruna Griphao comentou com Gabriel que vai se afastar um pouco de Larissa, com quem ela fez dupla na primeira prova do jogo.

“Eu acho que vou me afastar da Lari um pouco. Não no sentido ruim, mas não vai ser mais a mesma coisa”, disse Bruna. Gabriel respondeu: “Vocês não têm nada a ver, pô”.

“Eu sou um moleque e ela [Larissa] é uma paty”, avaliou Griphao. A atriz pontuou que gostou de ter feito dupla com Larissa, pois acredita que se não fosse isso, não se aproximariam.

“Mas eu me amarrei nela, porque eu conheci alguém que não iria conhecer.​​ Mas ela é minha amiga”, declarou Bruna, ao acrescentar que vê Larissa muito mais ligada no jogo e que sempre a protegerá.