O Liberal chevron right Cultura chevron right

Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos

Estadão Conteúdo

A atriz francesa Brigitte Bardot está internada em estado grave em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França. Aos 91 anos, a artista estaria hospitalizada há cerca de três semanas em razão de uma "doença séria", segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 17.

De acordo com o Figaro, citando a imprensa regional, como Nice-Matin e La Dépêche du Midi, Bardot foi levada ao hospital após passar mal em sua casa, em Saint-Tropez. A atriz teria passado por uma cirurgia e segue sob observação médica.

Não houve, ainda, um comunicado oficial sobre o estado de saúde de Bardot.

Essa não é a primeira vez que a atriz enfrenta problemas de saúde recentes. Em julho de 2023, ela chegou a receber atendimento médico em casa após sofrer dificuldades respiratórias em meio a uma onda de calor no sul da França.

Carreira de sucesso

Brigitte Bardot consolidou uma carreira repleta de sucessos e até hoje é considerada um ícone do cinema francês. Apesar de sua última passagem pelo set ter sido há 50 anos, a atriz mantém um legado de talento que inspira novos atores.

Depois de se afastar do cinema, Bardot se dedicou às causas dos direitos dos animais. Ela criou a Fondation Brigitte Bardot em 1986 para apoiar este trabalho, financiando seu lançamento com a venda de joias e outros objetos pessoais.

A artista se mantém reclusa dos holofotes e tem raras aparições nas redes sociais.

