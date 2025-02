Carnaval 2025: Veja as celebridades que vão estrear na Marquês de Sapucaí

O carnaval de 2025 será só em março, mas os ensaios das escolas de samba já começaram e promete ser marcado por estreias de celebridades que trarão ainda mais brilho e glamour aos desfiles na Marquês de Sapucaí. Várias personalidades já estão compartilhando vídeos em que mostram a preparação. Entre os destaques estão:

Flávia Alessandra

A atriz fará sua estreia no Sambódromo carioca como musa do Salgueiro, trazendo toda a sua simpatia e presença de palco para o desfile. A escola será a terceira a se apresentar na segunda-feira (03/03) de Carnaval.

(Instagram/ @flaviaalessandra)

Patrícia Poeta

A jornalista foi confirmada pela escola de Duque de Caxias para desfilar na Passarela do Samba. Ela mencionou que seu maior desafio será vencer a própria timidez.

(Instagram/ @patriciapoeta)

Alane Dias

A ex-BBB paraense Alane integrará o elenco de musas da mesma agremiação. Desde sua confirmação, em setembro do ano passado, a atriz vem participando de ensaios e investindo em looks personalizados com temas que remetem ao Pará para os eventos.

(Divulgação/ AG News)

Isabelle Nogueira

Em junho de 2024, durante o Festival de Parintins, no Amazonas, a manauara e ex-BBB foi anunciada como musa da Acadêmicos da Grande Rio.

(Divulgação/ AG News)

Jéssica Ellen

A protagonista de "Volta por cima", também foi confirmada no desfile da Unidos de Padre Miguel.

(Divulgação/ 1fotografiaecomunicacao)