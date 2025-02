Público prestigia pré-carnaval de Belém no Mangueirão neste sábado (8)

O cantor Durval Lelys, fundador da banda Asa de Águia, abriu o pré-carnaval de Belém, no circuito Mangueirão, na tarde deste sábado (8/2). O evento é realizado no estacionamento do estádio olímpico e tem grande presença de um público animado. A folia começou por volta das 17h30. Após Durval, quem sobe ao palco são as bandas Baladeiros e Fruta Quente, essa última vai fechar a brincadeira momesca nesta noite.

O pré-carnaval em Belém vem se consolidando na agenda cultural da cidade como um dos eventos mais aguardados da época de folia. Neste sábado, foliões apaixonados pelo ritmo contagiante do axé cantaram e pularam com o bloco Vumbora, no estacionamento do Mangueirão.

Para Paula Rocha, advogada, e Luana Sampaio, fisioterapeuta, a experiência tem sido inesquecível. “Os shows estão se superando. O show do Bel está maravilhoso, o circuito está bom, e a gente só espera coisas melhores”, afirmou Paula. Luana reforçou a importância da preparação para aproveitar o evento: “Carnaval de Belém é muito top! Tem toda uma preparação antecipada, maquiagem, produção, para a gente chegar no dia e estar no estilo para curtir”.

Em Belém, pré-carnaval esquenta foliões no estacionamento do Mangueirão

A radiologista Vanessa de Paula também não escondeu sua empolgação, principalmente com a apresentação de Bell Marques. “Top, show de linha aqui no estado do Pará! Já estou aqui pronta para entrar com o abadá, só o luxo”, disse.

O estudante universitário Danilo Gustavo destacou que o evento supera qualquer outro pré-carnaval do Brasil e comemorou a oportunidade de curtir a festa com a família. “Eu vivo isso aqui como se fosse único, como se não tivesse outro lugar do Brasil. Consegui trazer minha família inteira, meus tios, meus primos, meus pais. Está sendo maravilhoso”, afirmou.

Danilo também ressaltou a importância do momento para o Axé Music. “Esse ano comemoramos 40 anos do Axé. Para mim, é uma dádiva estar aqui curtindo Bell e Durval”, finalizou.