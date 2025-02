Pré-Carnaval de Belém reúne milhares de foliões com blocos esgotados e grandes atrações

O pré-Carnaval de Belém segue movimentando a cidade, e no final de semana três blocos agitaram a capital paraense. No sábado (08), o grupo É o Tchan realizou o Bloquinho do Tchan no Circuito Porto Folia, no estacionamento do Porto Futuro, que contou com shows da banda Mizerê, Nosso Tom e DJ Assayag. Do outro lado da cidade, no estacionamento do Mangueirão, ocorreu mais uma edição do Circuito Mangueirão com o bloco Vumbora, que teve como atrações os cantores Durval Lelys, fundador do grupo Asa de Águia, e Bell Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana. Além dos artistas baianos, o bloco teve a participação das bandas Baladeros e Fruta Quente.

Dan Ribeiro, produtor do evento, celebrou o sucesso do Circuito Mangueirão. Ele revelou que os abadás esgotaram cinco dias antes, algo inédito, e a expectativa de público gira em torno de 15 mil pessoas. “A gente tá muito feliz, muito satisfeito com o nosso novo circuito, o circuito Mangueirão, que chegou pra ficar. Muito feliz de estar vivendo esse momento”, comentou.

No domingo (09), o bloco Timbal comandou o Circuito Porto Folia com a presença do cantor Tony Salles, Mizerê, Baladeros e Victor Rock Doido.

Confira os blocos dos próximos finais de semana em Belém:

15/02 - Na Base do Beijo – Music Park

15/02 - Vai Safadão (Wesley Safadão) - Mangueirão

15/02 – Bloco da Mariza Black – Bar da Katedral

15/02 - Bloco Elka - Porto Folia

16/02 - Ensaio Geral - Porto Folia

16/02 - Bloco do Katedral - Bar da Katedral

21/02 - Carnalate – Mormaço

22/02 - Amigos do Urubu (Levi Alvin, Carla Cristina) - Porto Folia

22/02 - Não Era Amor (Quinteto SA) - Na Bera

23/02 - Mirage, Jeito Moleque - Porto Folia