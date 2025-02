De Anitta à COP30: Viviane Batidão aposta em feats e novos projetos para 2025

Após um 2024 de grandes conquistas, Viviane Batidão se prepara para um 2025 ainda mais movimentado. A cantora, um dos grandes nomes do tecnomelody, revelou em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal que tem muitos projetos musicais, incluindo lançamentos e feats. A cantora destacou que 2024 a surpreendeu, pois não esperava alcançar projeção nacional.

“Eu já estava vivendo do que construí, mas não almejava algo tão grande. Foi um ano muito feliz”, afirmou. Em 2025, já começou com tudo, cantando com Anitta e lançando a música Não Deixei de Amar ao lado de Mara Pavanelli, que já acumula quase meio milhão de visualizações no YouTube. A paraense revelou que lançará mais uma música ainda este mês e, em seguida, um álbum e um audiovisual. Além disso, está investindo fortemente em parcerias com artistas de diferentes gêneros musicais. “Quando a gente faz feats com artistas do forró, sertanejo ou pop, conseguimos alcançar novos públicos e levar nossa cultura para mais longe”, explicou.

Viviane Batidão participou da música Balanço do Norte, da cantora Joelma, ao lado de Hellen Patrícia, Valéria Paiva e Rebeca Lindsay, lançada no ano passado, e comentou a questão da rivalidade feminina no cenário musical. Para Viviane, esse tipo de disputa existe não só no meio artístico, mas em várias áreas. No entanto, ela acredita que a união entre as artistas é essencial para fortalecer a cultura local. “Neste momento, acima de qualquer coisa, está a nossa cultura. Precisamos nos unir e destacar quem está fazendo música boa e levando o nome do nosso estado para o Brasil”, afirmou.

Com Belém se preparando para sediar a COP30 em 2025, Viviane espera que a música paraense tenha um espaço de destaque nos eventos paralelos, como o Global Citizen e o Amazônia para Sempre, do Rock in Rio. Embora não tenha nenhuma confirmação até o momento, ela torce para que ela e outros artistas da região estejam presentes. “Nós somos os protagonistas desse evento. É uma oportunidade incrível para mostrar nossa potência cultural para o mundo”, disse.

Viviane também falou sobre sua admiração por Anitta e a emoção de dividir o palco com a cantora no show da artista em São Luís, no Maranhão, no início de janeiro deste ano. “Já acompanhava o trabalho dela há muito tempo e me identifico muito com sua trajetória”, revelou. Sobre uma possível parceria, a paraense confessou que ainda não teve coragem de fazer o convite diretamente. “Tenho vergonha, mas acho que seria algo muito importante para nossa cultura. Quem sabe, né? Vou fazer esse feat”, brincou.

O Carnaval de Viviane será de muito trabalho. A agenda está lotada, incluindo dias com apresentações dobradas. Por isso, ela não poderá desfilar na Grande Rio, mas acompanhará tudo de longe. “Vou torcer muito. Esse ano, pela primeira vez, não vou torcer para minha escola de coração, a Mangueira. O título vai para a Grande Rio”, afirmou.

Com tantos projetos e metas para 2025, Viviane Batidão segue consolidando seu nome na música nacional e ampliando o alcance do tecnomelody. Para os fãs, a promessa é de muita música, novas colaborações e grandes momentos ao longo do ano. “Eu tô muito focada em fazer feats porque eu acho que quando a gente faz feats com artistas de outros gêneros musicais, do forró, do sertanejo, do pop, seja de quem for, a gente acaba chegando em lugares que a gente não tem o costume de chegar e outro público conhecendo o nosso trabalho, então eu tô muito focada nisso, em explanar mais feats e a gente fazer essa junção dar certo, mas tecnomelody, viu?!”, finalizou.