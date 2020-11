Belo lamenta prisão da filha caçula: 'Estamos atordoados

Belo foi surpreendido ontem (11), pela notícia da prisão de sua filha caçula, Isadora Alkimin Vieira, de 22 anos de idade. A jovem foi detida sob acusação de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meio eletrônico, ligada à maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

"Não tenho o que falar, não consigo falar nada. Primeiro preciso entender. O advogado (que ele contratou para ajudar a filha) está entrando no processo. Ela mora em São Paulo e estava aqui no Rio. Eu nem sabia! Minha mãe tem 80 anos, mora comigo, estou saindo da Covid-19 hoje. A última vez que ela esteve aqui na minha casa foi no Carnaval", contou Belo a uma revista de celebridades nacional, na tarde desta sextas-feira (12), e lamentou a situação.

O músico tem mais três filhos e três netos, revela que nunca faltou nada para Isadora. "Ela faz faculdade de odontologia, está no terceiro período. Não entendi nada até agora, ela não tem necessidade de nada disso. Ela mora com a mãe, ganha dez salários mínimos por mês da pensão que eu pago. Sempre paguei tudo para ela, a vida inteira. Sempre fui um pai presente", revelou.

"Estamos atordoados, sem entender nada. Ela mora na Zona Leste de São Paulo, tem uma vida boa, é filha única da mãe dela. Agora preciso entender o que está acontecendo. Só entrei no caso agora, fui um dos últimos a saber, a mãe dela não tinha nem me comunicado. Mas vou fazer o que for preciso para ajudar a minha filha", afirmou o cantor.