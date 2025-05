Belém recebe edição do projeto nacional Arte da Palavra

Belém vai sediar nesta terça-feira (20) uma edição do projeto nacional “Arte da Palavra – Circuito de Autores”. A programação gratuita traz à capital paraense os autores Yani Rebouças, poeta e pesquisadora de Goiás, e Erre Amaral, escritor, professor e psicanalista do Tocantins, para dois encontros voltados ao diálogo entre literatura, subjetividade e transformação social. O evento, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), estimula o intercâmbio literário entre escritores de diferentes regiões do Brasil.

Durante o encontro, os autores vão discutir como a linguagem — seja poética, ensaística ou analítica — pode atuar como ferramenta de resistência, denúncia e reinvenção diante de contextos de crise política e subjetiva no Brasil contemporâneo. O debate também propõe reflexões sobre quais corpos e vozes estão no centro das narrativas e quais seguem à margem, atravessando temas como identidade, memória e afetos.

Para o mediador do debate, o poeta e produtor cultural Rodrigo Briveira, o projeto cumpre um papel essencial na valorização da literatura nacional. “O evento Arte da Palavra visa promover a circulação literária produzida em contexto nacional, fomentando a produção literária brasileira e, principalmente, a formação de leitores, envolvendo a presença de autores de diversas regiões e de formas variadas de criação literária. É, acima de tudo, um evento de literatura para quem gosta de literatura e para quem deseja conhecer”, destaca.

Desde 2017, o Arte da Palavra tem como objetivo democratizar o acesso à literatura brasileira contemporânea e valorizar a diversidade cultural. Cada edição promove a circulação simultânea de um autor e uma autora de estados distintos, estimulando o contato entre leitores, escritores e diferentes linguagens literárias.

Para Yani Rebouças, debates como o promovido pelo projeto ajudam a ampliar o alcance da literatura nacional. “Penso que debates como esse levam a uma reflexão muito importante sobre o processo de escrita e publicação de obras literárias. Vivemos um momento em que o público leitor espera ver maior representatividade também na Literatura. Assim, ao proporcionar esse intercâmbio entre estados brasileiros, o Sesc atende à necessidade de ampliação dos espaços de encontro destes leitores atuais com os vários e diversos escritores desse país”, afirma a autora.

Programação

O primeiro momento será pela manhã, com um bate-papo com jovens estudantes da Escola Intellectus Vita, no bairro da Marambaia. À noite, das 19h às 20h40, o público poderá acompanhar o debate "Corpo, Palavra e Subjetividade: Escritas de Si em Tempos de Ruptura", na Sala Indicial do Sesc Ver-o-Peso, com mediação do poeta e produtor cultural Rodrigo Briveira. A classificação indicativa é 16 anos.

Conheça os autores:

Yani Rebouças é poeta, pesquisadora em estudos literários e professora da rede pública. É autora dos livros Pretérita e Imperfeita (2021) e das dô e outras tantas (2024). Também atua como curadora do Clube de Leitura do Flamboyant Instituto e está em formação como psicanalista.

Erre Amaral é escritor, psicanalista e professor universitário. Tem mais de uma dezena de livros publicados entre ensaios, romances e poesia, com destaque para A ruína (2023) e Veredazinhas eleitas: rasuras lacanianas em Grande sertão: veredas (2022). Coordena grupos de pesquisa sobre literatura e filosofia no Tocantins.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)