Belém recebe a exposição ‘Disney 100 anos’ com personagens que marcaram gerações

Criada em 1923, a The Walt Disney Company completa um século de existência neste ano. Com intuito de celebrar a data, a exposição “Disney 100 anos” percorre as cidades brasileiras afim de levar uma experiência interativa com diferentes fases da companhia que mudou a história do entretenimento. De forma lúdica, os visitantes poderão se aventurar por vários universos que remetem a cada franquia destacada. A mostra é realizada em um shopping no centro de Belém e ficará aberta ao público, com entrada gratuita até o dia 29 de outubro.

Com uma estrutura de cinco ambientes em uma instalação de 125 m², para crianças de 4 a 12 anos (crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas de um adulto), a mostra contará com uma vitrine holográfica que dá início ao passeio com a história da Disney. Com o objetivo de promover interação com coordenação motora e raciocínio lógico, foram desenvolvidos desafios de acordo com cada cenário.

No painel inspirado na Marvel, há um jogo de escalada. Tem ainda um Gira-Gira Xícara com a temática de Encanto, além de uma escalada e um escorrega que relembram a torre da Rapunzel. Os jogos eletrônicos não foram deixados de lado nos painéis inspirados em Star Wars e Toy Story. Nos espaços dedicados, é possível jogar jogos de Nintendo Wii e PS4, respectivamente.

Ao todo são 10 galerias que, além de fotos, figurinos, adereços e outros objetos originais, usam áudios e elementos interativos para criar experiências únicas em torno dos 100 anos da empresa.

Segundo Tatiane Piza, gerente de marketing da produção da exposição em Belém, “será uma oportunidade de relembrar momentos especiais, criar novas memórias e inspirar a imaginação das próximas gerações”. Tatiane ressaltou ainda que a exposição ficará na memória das crianças e adultos que a visitarem.

Agende-se

“Disney 100 Anos de Emoção”

Data: 06/10 até 29 de outubro

Hora: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h*; domingos e feriados, das 13h às 21h*.

Entrada da última turma 30 minutos antes do término das atividades.

Tempo médio de permanência: 25 minutos

Local: Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Bairro: Reduto

Faixa etária: indicado para crianças de 4 a 12 anos

Capacidade: 14 participantes por turma

Entrada gratuita