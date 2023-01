BBB23: MC Guimê enfrenta cobrança de banco na Justiça

É notável que todos que aceitam encarar o desafio de estar confinado no Big Brother Brasil, tem lá seus objetivos. Fama, dinheiro, mudança de vida, seja qual for o motivo, cada participante do BBB faz valer a pena aquele momento. Mas algo tem chamado atenção dos fãs do cantor MC Guimê. Segundo a coluna LeoDias, há alguns processos judiciais em que o cantor está envolvido, alguns deles por dívidas que somam mais de R$ 580 mil.

Guimê demonstra ter uma carreira bem consolidada porém as dívidas chamam atenção. Diante do sucesso que ele faz, alinhado ao estilo ostentação que segue, havia a sensação de que o artista era milionário. Em um dos processos a que a nossa reportagem teve acesso, existe um acordo firmado com o banco Bradesco, em 2019, por dívidas de cartões de créditos. Na ação, o cantor se compromete a quitar o débito em 16 parcelas de R$ 3 mil.

Além do banco, o cantor possui uma dívida de R$ 308.182,42, referente aos honorários sucumbenciais, valor que Guimê deve pagar aos advogados da parte vencedora de um processo que ele moveu, sem sucesso, para obter a reintegração de posse de um imóvel. Acrescentando os juros e as correções monetárias, o montante já passa de R$ 415 mil.