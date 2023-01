BBB23: Em conversa com Marília, Key Alves detona Bruna: 'Ridícula, uma coitada'

Pelo visto, Key Alves já escolheu sua grande adversária dentro da casa mais vigiada do Brasil. Para Marília, Key fala mal de Bruna Griphao. Durante a festa, a jogadora de vôlei chama a atriz de “coitada” e “sem educação”, após a sister não ter respondido uma pergunta para ela sobre o celular do BBB 23.

“Eu vou falar assim: 'Se você não tem educação de tratar as pessoas bem, você vai aprender aqui com uma garota de 23 anos'. Vai aprender comigo o que é educação. Para mim, foi extremamente sem educação, desnecessário, ela não olhar na minha cara”, diz Key. Ela continua: “Não gosta de mim? Ok. Mas eu perguntei sobre o celular da casa”, afirma. “Que é de todos. Ela não olha na minha cara”, concorda Marília.

Key não parou com as críticas. “Ridícula. Extremamente influenciada pela galera, influenciável pelo namoradinho dela, uma coitada. O dia que o Gabriel tiver que escolher entre ela e o Guimê, você acha que escolhe quem?".