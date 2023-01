BBB23: Domitila e Tina protagonizam treta no primeiro Jogo da Discórdia

Começou oficialmente o fogo no parquinho no Big Brother Brasil 23. O que era para ser apenas um Jogo da Discórdia de aquecimento na casa mais vigiada do Brasil, virou um desentedimento entre as sisters Tina e Domitila. Elas discutiram após a dinâmica, por questões de afinidade e olhares dentro da casa.

Após o programa ao vivo, em conversa com Tina na área externa, Domitila disparou que sente dificuldade no relacionamento com a analista de marketing, justificando sua escolha na sala da casa. A angolana não gostou do que ouviu de Domitila e expôs seu ponto de vista. "Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu [me olhar], me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo. Você está no meu radar", afirmou Tina.