BBB23: Domitila Barros fala sobre energia com participante não ter 'batido'

O brother Cezar consola a parceira Domitila Barros, no quarto Fundo do Mar, pela eliminação na Prova de Imunidade, e comenta: "Não adianta pensar, abstrai e acabou. Se a gente pensar, não adianta nada, muda nada. Aconteceu, paciência, pensar no próximo agora, agora a gente tem que ganhar o Líder. Tem muita gente na casa. Primeira semana é todo mundo brother e gente boa. Vou te falar a verdade, eu curti mais a energia do outro quarto, da galera de lá, sacou?".

A modelo pergunta quem são os participantes que estão no outro quarto, o brother cita alguns nomes e segue falando: "Não sei se você concorda comigo, eu curti muito a energia da galera de lá, entendeu? E eu acho que gente tem que se unir com pessoas que a gente curta a energia, que tenha mais a ver com a gente". A ativista social, então, diz: "Mas da minha parte tem gente lá que a energia não bateu, acho que você até pode imaginar".