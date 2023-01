BBB23: Confira como será a dinâmica da primeira semana no reality

Hoje é o grande dia! O Big Brother Brasil 23 estreia nesta segunda-feira (16) e o público já definiu quais serão as duplas que disputarão, juntas, a primeira semana do reality. E já saiu a estrutura de como será a primeira e inédita dinâmica da semana. Todas as duplas são formadas por um Pipoca e um Camarote, com exceção de Gabriel e Paula, que levaram a preferência do público na votação da Casa de Vidro.

As duplas entrarão na casa mais vigiada do Brasil conectados um ao outro, e ainda participarão de uma prova valendo imunidade juntos. Confira como ficou a escolha popular dos brothers:

Gabriel e Paula (Casa de Vidro)

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê