BBB23: Bruna Griphao avalia veto da Prova do Líder e diz que vai comprar uma briga

Durante uma conversa com Fred na casa mais vigiada do Brasil, Bruna Griphao reflete sobre o possível poder de veto e diz: "Fico nessa de pensar no grupo, de pensar em mim. De qualquer forma vou comprar uma briga com outra pessoa também, e é isso a responsabilidade do Líder", falou.

A atriz ainda afirmou que se fosse vetar por questão de afinidade somente, vetaria Domitila da disputa. Vale lembrar que os brothers ainda não sabem, mas de acordo com a dinâmica da semana, cada uma das atuais Líderes vai poder vetar duas pessoas da prova. Ou seja, Bruna Griphao e Larissa vetam, no total, quatro participantes. Quem voltar do Quarto Secreto também terá o poder de vetar uma pessoa da Prova do Líder desta quinta.

