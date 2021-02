Vídeo de Projota batendo em celular de fã que pede foto viraliza

O rapper Projota vem recebendo críticas por suas atitudes dentro da casa do “Big Brother Brasil 21”, mas também há quem fale da postura do cantor fora do confinamento. Um vídeo que mostra uma fã do artista indo tirar uma selfie com ele, que bate no celular da jovem, vializou neste domingo (7).

"Eu só queria tirar uma selfie com ele... o Projota deu um tapão na minha mão. Isso que eu era fã", contou a garota, que não teve a identidade divulgada.

E essa fã do Projota que só queria tirar uma selfie com seu ídolo e recebeu um tapão no celular? pic.twitter.com/GJAEYZ1kaU — Fofoquei #BBB21 (@fofoqueioficial) February 7, 2021

Nas redes sociais, houve quem defendeu o cantor, dizendo que a fã foi invasiva, e quem afirmou que estava decepcionado com o rapper.

galera acha que artista é macaco de circo

tavam falando que era pra guardar o celular, ela foi com o celularzão na cara dele

ele não errou não — deslegitimador de shippadas (@sadboyolinha) February 7, 2021