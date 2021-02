Semelhança entre ex de Arthur e Carla Diaz chama atenção da web: 'Xerox'

Hemilly Bellon, ex-namorada de Arthur do "BBB21", saiu ontem (24) em defesa do instrutor de crossfit, após ele ter sido acusado de ser abusador por fãs do reality, por conta de brincadeiras de cunho sexual que tem feito com Carla Diaz. Mas o que mais chamou atenção da web foi a semelhança da ex com a atriz de Chiquititas. Isso porque Hemilly é loira e, segundo os internautas, tem os mesmos traços de Carla Diaz.

A ex do arthur é a carla diaz estou muito confusa https://t.co/xGLJW5RbUO — inominada arroba (@proletarianna) February 25, 2021

A Carla dias e a ex do Arthur...🥴🥴🥴 kkkkkk isso q eu digo que é gostar de um padrão https://t.co/4pfq918aZZ — Letícia 🌵🕵‍♀️🎓 (@lemacedo) February 25, 2021

Vendo a ex do Arthur uma coisa não dar pra negar : Carla Diaz é sim o tipo que ele se interessa — karina paranauê 🦋🌵 (@karinacomenta) February 25, 2021