Sarah perde cerca de 1 milhão de fãs após dizer que gosta de Bolsonaro e 'tretar' com Juliette

Sarah despencou no número de seguidores no Instagram. Na semana passada, a participante do "BBB 21" começou a perder fãs por dizer que gostava do presidente Jair Bolsonaro. Na última quinta (4), Sarah acumulava quase 9 milhões de seguidores no Instagram. Hoje (11), a consultora de marketing tinha 7,9 milhões na rede social.

Ontem (10), os administradores do perfil de Sarah debocharam da situação e comemoraram a marca de 8 milhões "novamente", já que a sister voltou a uma marca alcançada em fevereiro.

Além do elogio a Bolsonaro, Sarah foi apontada como falsa por atitudes contra Juliette e participou de uma discussão coletiva com a advogada na tarde de ontem, o que também impactou no seu número de seguidores.