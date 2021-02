Thaís atende o terceiro Big Fone da semana e muda o paredão; confira

Na tarde deste domingo (7), o terceiro e último Big Fone da semana tocou na casa do “Big Brother Brasil 21”. Thaís correu até a área externa e conseguiu atender a chamada.

A sister tinha que trocar entre os dois imunes e os dois emparedados nas chamadas anteriores do Big Fone. Thaís colocou Juliette no paredão, e se tirou da disputa, ficando com a imunidade da sister.

☎ Big Fone #BBB21:

Thaís atende ao Big Fone, se salva do Paredão, garante uma imunidade e indica Juliette ao Paredão - que antes estava imune #RedeBBB pic.twitter.com/17NXZt5ZGF — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2021

Por enquanto, o paredão ficou entre Karol Conká e Juliette. Na noite deste domingo, a casa e o líder indicam mais dois brothers para a disputa pela preferência do público.