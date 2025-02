Resumo BBB 25 (26/02): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A eliminação de Diogo Almeida, com 43,93% da média de votos, pegou os brothers de surpresa. Por conta disso, a madrugada desta quarta-feira (25) no BBB 25 foi agitada. Vitória Strada comemorou a sua permanência na casa com direito a pulos na cama, enquanto Vilma lamentou a saída do filho.

Aline, affair do ator dentro da casa, viveu emoções distintas. Ela chorou em diferentes momentos e foi consolada pelos colegas de confinamento, mas também entendeu a eliminação.

CONFIANÇA

Com a saída de Diogo Almeida, todos os participantes deram um abraço coletivo em sua mãe, Vilma, que também estava no Paredão. "Eu não tinha chorado ainda. Foi hoje, estava guardado. Meu filho foi embora e eu fiquei. Eu que tinha que ir", declarou Vilma.

Aline também foi consolada, e caiu no choro abraçada com Vitória Strada. "Ele vai ter muitas portas abertas lá fora. Você vai continuar o seu caminho, linda, aqui dentro, com a sua verdade, com tudo o que você tem de mais lindo", disse a atriz.

TEORIAS

No Quarto Anos 50, Diego Hypólito questionou a influência que Diogo Almeida tinha sobre os irmãos João Pedro e João Gabriel. Já Vinícius questionou a posição do ator no atrito que os gêmeos tiveram com Aline: "Queria saber se, nesses momentos em que os meninos, mais ou menos, não tomaram a melhor decisão, ele estava ali do lado para orientar, conversar, colocar um ponto de vista diferente".

"O que me deixou pensativo nisso é que, nesses momentos em que poderia haver um intermediador desses conflitos, ele não fez", acrescentou o brother.

NOVO ALVO

Camilla, Gracyanne Barbosa e Thamiris ironizaram a eliminação de Diogo Almeida e a ausência de um atrito na casa. "A gente não vai ter mais o Diogo. O que será da gente agora?", disse a musa fitness.

As sisters começaram a imaginar quais críticas seriam feitas nas próximas dinâmicas. Em seguida, Vitória Strada entrou no quarto, e elas explicaram o motivo das risadas.

"Estou falando que acabou o nosso enredo aqui dentro. O Diogo foi embora, e agora? Estamos inventando motivos para falar no Sincerão", contou Thamiris.

CONSCIENTE

Na parte de fora da casa, Guilherme e Vinícius tentam deixar Aline mais tranquila. Ao aconselhar a sister, o pernambucano dá um conselho que tira gargalhadas dos amigos.

"A gente vai sofrer muito aqui dentro", disse.

IGURANTE

No Quarto Anos 50, os brothers comentam o resultado do Paredão e o discurso de Tadeu Schmidt. Diego Hypólito questiona as relações e alianças feitas na casa e tenta se colocar como telespectador do programa. "Eu vejo que muitas pessoas passam ilesas aqui e não são votadas... É impossível a gente não ter opinião formada sobre as pessoas por aquilo que a gente vê", disse ele.

A irmã Daniele Hypólito lembra a citação de Tadeu sobre os figurantes da casa.